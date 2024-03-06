Bruxism (صرير الأسنان): الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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صرير الأسنان هو اضطراب حركي متعلق بالنوم مع صوت طحن محتمل يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا وألم المفصل الصدغي الفكي. عادة ما تكون الأسباب وراثية، وصدمات الدماغ، والقلق، وتناول الأدوية ومنها تلك المضادة للاكتئاب. يمكن للمريض أن يشكو من آلام الأذن وآلام الرقبة والصداع مع مرور الوقت.

تزيد حالة صرير الأسنان عند أولئك الذين يعانون من عادة قضم الأظافر، ومضغ الشفاه، وتضخم اللوزتين، وخلل في الجهاز العصبي اللاإرادي، والإثارة البسيطة في الليل، وانقطاع التنفس أثناء النوم. علاوة على ذلك، هناك عوامل مثل التدخين والكحول والإكستاسي (ectasy).

يهدف العلاج إلى معالجة السبب وذلك باستخدام البريجابالين (Pregabalin) أو الارتجاع البيولوجي (biofeedback) في بعض الحالات.

بعض الحالات قد تتطلب إجراء دراسات على النوم (تخطيط كهربية العضل للعضلات الماضغة EMG of masetter muscle) وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين قد لا يدركون هذا الأمر. ويمكن أن يحدث أيضًا بشكل شبه طوعي خلال النهار.

يعدّ التعاون مع طبيب الأسنان أمرًا مهمًا لعلاج الضغط المفرط اللاإرادي على الأسنان أثناء الحركات غير الوظيفية لجهاز المضغ.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.