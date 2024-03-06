ديربي سعودي بآسيا.. الهلال يهزم الاتحاد ويقترب من مربع الذهب

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حقق الهلال السعودي انتصارا مقنعا، على خصمه الاتحاد، بنتيجة 2-0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء.

وسيطر "الزعيم" على مجريات لقاء الديربي المرتقب منذ الشوط الأول، وسجل هدفين سريعين في نهاية الشوط الأول، عن طريق الصربي ألكساندر متروفيتش، والسعودي سالم الدوسري.

وفي الشوط الثاني، تضاعفت أزمة الاتحاد بطرد لاعب الوسط، الدولي الفرنسي نغولو كانتي، بعد تدخل متهور على كاحل مدافع الهلال، السنغالي كاليدو كوليبالي.

وحافظ الهلال على تقدمه ليحسم اللقاء بنتيجة 2-0، مما يضعه في موقف ممتاز للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وسيستضيف الاتحاد غريمه الهلال، في مباراة الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجوهرة في جدة.

يذكر أن الفائز بينهما سيلاقي الفائز من مباراة العين الإماراتي والنصر السعودي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.