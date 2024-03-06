أسوأ ثلاث عادات غذائية لصحة القلب.. تجنبها

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يُعتبر النظام الغذائي عاملاً بالغ الأهمية في صحة القلب، حيث إن أغلب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم مردها إلى الطعام الذي يتناوله الشخص وطريقة تناول الأكل، سواء بالإكثار من الطعام أو تناول وجبات كثيرة أو قليلة خلال اليوم.

وبحسب تقرير نشره موقع "هيلث دايجست" واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن الأطباء والخبراء الصحيين يتحدثون عن ثلاث عادات غذائية هي الأسوأ على الإطلاق لصحة القلب، ويدعون الناس إلى تجنبها.

وأشارت تامار صامويلز، اختصاصية التغذية والمؤسس المشارك لشركة "كولينا هيلث"، إلى أن العلوم المتعلقة بالأكل الصحي للقلب آخذة في التطور. وأضافت: "على سبيل المثال، تبين أن الدهون المشبعة ترفع نسبة الكوليسترول الضار، وهو الكوليسترول السيئ المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد أدى هذا إلى توصيات للحد من الدهون المشبعة كجزء من نظام غذائي صحي للقلب".

وتظهر الأبحاث الحديثة أن ليس كل الدهون المشبعة تزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث من المهم أن تضع في اعتبارك مصدر الدهون المشبعة ونمط النظام الغذائي العام قبل القضاء على هذه الأطعمة أو تقليلها.

وأشارت صامويلز بشكل خاص إلى منتجات الألبان كاملة الدسم والشوكولاتة الداكنة واللحوم غير المصنعة، والتي يبدو أنها لا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب ما نقل عنها موقع "هيلث دايجست".

ووفقاً لصامويلز، من المهم التركيز على نمط الأكل وأسلوب الحياة بشكل عام، حيث إن كل شيء بدءاً من استعدادك الوراثي وحتى نمط حياتك وعاداتك الغذائية على المدى الطويل يلعب دوراً.

ومع ذلك، فهناك ثلاث عادات غذائية يتوجب على الشخص تجنبها عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، وفيما يلي هذه العادات الثلاث التي تمكن تقرير "هيلث دايجست" من تحديدها:

أولاً: الأكل دون اكتراث، حيث يتحدث الخبراء عن ضرورة "اليقظة الذهنية" خلال تناول الطعام، وهذه اليقظة تساعد على الاستمتاع بالأكل ومنع التلبكات في المعدة، إضافة الى ضمان صحة جيدة للقلب.

وأوصت تامار صامويلز بالحد من عدد عوامل التشتيت أثناء تناول الطعام والاستماع إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك. وأضافت الخبيرة: "هذا يساعدك على الاستمتاع بطعامك أكثر ويحد من الإفراط في تناول الطعام.. هل تعلم أن الأمر يستغرق حوالي 20 دقيقة حتى يتصل دماغك بمعدتك بأنها ممتلئة؟ عندما تجلس أمام التلفزيون أو تنظر إلى هاتفك أثناء تناول الطعام، فإنك تميل إلى عدم منح نفسك الوقت الكافي لهذه الإشارات للقيام بعملها، وينتهي بك الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام".

ويقول الخبراء إنه إذا كنت تستمتع بأوقات وجبتك أمام التلفزيون كثيراً، فمن النصائح الأخرى تقديم أجزاء صغيرة من الطعام في طبقك ووضع الشوكة أثناء المضغ، وفي بعض الأحيان، رؤية شوكة ممتلئة بالفعل تنتظر دورها للدخول إلى فمك يمكن أن تجعلك تبتلع طعامك بلا وعي. ويربط العلماء بين الإفراط في تناول الطعام المزمن بالسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

ثانياً: تخطي وجبات الطعام ليس فكرة جيدة بالنسبة للقلب، فنحن نفوت وجبات الطعام لأسباب عديدة، من بينها الانشغال الشديد، أو الشعور بالذنب بسبب طعام لذيذ تناولناه الليلة الماضية، وأحياناً بسبب النسيان البسيط.

ووفقاً لصامويلز، فإن تخطي وجباتك الرئيسية ليس فكرة جيدة، حيث إن هذا الأمر يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول الحلويات والوجبات ذات السعرات الحرارية العالية. ضع هدفاً أمامك بأن تتناول وجبة أو وجبة خفيفة متوازنة كل ثلاث الى أربع ساعات لموازنة الرغبة الشديدة لديك.

ثالثاً: تناول الوجبات في وقت متأخر من الليل، حيث إن هذه العادة يمكن أن تؤثر على قلبك أيضاً، ويمكن أن يساهم تناول الوجبات الخفيفة من السكر والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة والسكري وتسوس الأسنان.