living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطة "30 30 30" لتخفيف الوزن.. هذه قواعدها

4
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعاد مستخدمو "تيك توك" نشر خطة "30 30 30" للأميركي تيم فيريس الخبير في أسلوب الحياة وقالوا إنها أدت لخسارة ما يصل إلى 45 كيلو غرام من وزنهم.

وتقوم الخطة على وجبة إفطار تحتوي على 30 غراما من البروتين خلال أول 30 دقيقة من الاستيقاظ، وبعد ذلك، يجب القيام بتمارين منخفضة الشدة لمدة 30 دقيقة.

وجبة إفطار تحتوي على 30 غراما من البروتين

تقول جمعية الحمية البريطانية إن أولئك الذين يتجنبون وجبة الإفطار "قد يفوتون العناصر الغذائية الأساسية وقد ينتهي بهم الأمر إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة طوال اليوم".

إن اختيار وجبة إفطار غنية بالبروتين قد يشعرك بالشبع لفترة أطول، مما يسمح لك بتقليل السعرات الحرارية التي تتناولها خلال اليوم وفقدان الوزن.


وفي دراسة أجريت عام 2005 ساعدت زيادة نسبة البروتين في الغذاء من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية النساء على تناول 441 سعرة حرارية أقل في اليوم، وهذا سمح لهم بخسارة 5 كغ في 12 أسبوعا فقط.

وجبات مثل البيض المخفوق والعصائر مع مسحوق البروتين والزبادي اليوناني تعني أنه يمكنك بسهولة تحقيق هذا المستوى من البروتين في وجبة واحدة.

تناول وجبة الإفطار خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ

لا يبدو أن هذه القاعدة تستند إلى أي دليل، حيث قالت تارا شميدت، اختصاصية التغذية: "لا يستطيع الجميع تناول الطعام في وقت مبكر، إن تناول الطعام في وقت مبكر جدا في الصباح يمكن أن يسبب الغثيان وقد لا يتناسب مع روتين الناس".

رياضة خفيفة لمدة 30 دقيقة

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة أسبوعيا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، مع الإشارة إلى أنه يمكن توزيع ذلك يوميا أو من أربعة إلى خمسة أيام في الأسبوع.

وبحسب صحيفة "الصن"، إذا كانت وظيفتك أو نمط حياتك أو مسؤولياتك تمنعك من الالتزام بنظام "30 30 30" الغذائي، فلا حرج في تعديل الخطة لجعلها مناسبة لك.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   