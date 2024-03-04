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متخصصة بعلم النوم: لا تشرب القهوة نهائيا بعد استيقاظك مباشرة

4
MARCH
2024
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تعتبر القهوة في الصباح من الطقوس التي يمارسها الكثير من الناس، ولكن هل من المبكر جدًا تناولها في الصباح؟ إن تحضير فنجان من القهوة بمجرد استيقاظك قد لا يمنحك أكبر دفعة من الطاقة طوال اليوم، وفقًا لخبراء النوم.
 
وتقول متخصصة فيما يعرف باسم "علم النوم" إن شرب القهوة كأول شيء في الصباح قد لا يكون الخيار الأفضل.
 
تضيف الدكتورة ديبورا لي، الطبيبة المقيمة في بريطانيا لشبكة "فوكس نيوز": "عندما تستيقظ يكون مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول)، الذي يعزز اليقظة والتركيز وينظم عملية التمثيل الغذائي واستجابة الجهاز المناعي، في ذروته".
 
وتوضح: "قد تؤثر المستويات المرتفعة من الكورتيزول على جهازك المناعي، وإذا كانت بالفعل في ذروتها عند الاستيقاظ فإن شرب القهوة بمجرد فتح عينيك قد يضر أكثر مما ينفع، وقد يجعلك محصنا ضد الكافيين لفترة طويلة".
 
واضافت أن الكورتيزول "يتبع إيقاعا خاصا بدورة نومك، حيث يصل إلى ذروته خلال 30 إلى 45 دقيقة من الاستيقاظ ثم ينخفض ببطء على مدار اليوم، وهذا يفسر سبب وصولك إلى ذروة النشاط في الصباح وشعورك بالتعب أكثر في الليل".
 
وتقترح لي أن أفضل وقت لتناول القهوة والحصول على جرعة كافيين، ليس قبل 45 دقيقة على الأقل من الاستيقاظ، عندما "يبدأ إيقاع الكورتيزول في الانخفاض".
 
وقالت: "أفضل وقت لشرب القهوة هو عادة منتصف الصباح وحتى وقت متأخر منه، عندما يتراجع مستوى الكورتيزول لديك وتبدأ في الشعور بانخفاض الطاقة".
 
إلا أنها تستطرد: "لكن بالطبع ليس في وقت متأخر جدا من فترة ما بعد الظهر، حيث قد يؤثر ذلك على جودة نومك".
 
ووفق لي، من الأفضل أن ينتظر الشخص الذي يستيقظ في حوالي الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحا أو قرب الظهر تقريبا لتناول أول فنجان من القهوة.. عندما سيقدرها جسدك وعقلك أكثر، وستحصل على أكبر قدر من فوائد الكافيين".
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