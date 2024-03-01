living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذروا.. 4 أطعمة لو وضعت في الثلاجة قد تقتلكم!

1
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
عادات كثيرة نفعلها وبشكل يومي ربما من دون أن ندرك مدى خطورتها على صحتنا، ولعل أهمها تقشير بعض الخضراوات وتركها في الثلاجة ثم إعادة استعمالها.
 
إياكم..
فقد أطلقت طبيبة التغذية اللبنانية فيرا ماتا، تحذيراً عاجلاً بشأن خطورة هذه العادات.
 
وأكدت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، على أن هناك 4 أطعمة لو قمنا بوضعها بالثلاجة فيمكن لها أن تسبب الوفاة ليس فقط التسمم.
 
وقالت إن من أهم هذه الأطعمة "الثوم"، إذ أكدت أن عملية تقشير الثوم ووضعه بالثلاجة خاطئة جداً، خصوصا وأن حبات الثوم تستطيع التقاط نوع من العفن مرتبط بأنواع من السرطان.
 
كما أضافت أن "البصل" كذلك، إذ نبّهت من خطورة وضع بصلة مقشرة بالثلاجة لنفس الأسباب، مشيرة إلى أنه في حال كان هناك مريض بالمنزل ما علينا إلا تقشير بصلة ووضعها في الوسط وتركها لأنها ستقوم بالتقاط كل الفيروسات وتنظّف الجو.
 
كذلك شددت على خطورة تناول الأرز المطبوخ قبل أكثر من 24 ساعة، إذ إنه يحوي عفناً لا محال حتى ولو كان مبرّداً.
 
أما التحذير الأخير فجاء حول حبات الزنجبيل، حيث أكدت أن المقشرة منها موصولة بشكل مباشر بأمراض الكلى، ولذلك شددت على ضرورة الامتناع هذه الأطعمة في حال تقشيرها وحفظها.
 
3 لـ4 أيام كحد أقصى!
يشار إلى أن دراسات كثيرة كانت شددت على إمكانية الاحتفاظ ببقايا الطعام لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام في البراد.
 
وحذّرت من أن بعد تلك المدة، ترتفع مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.
 
فإذا لم تكن متأكدا من أنك ستتناول بقايا الطعام في غضون أربعة أيام، فينصح بتجميدها على الفور، حيث تبقى بقايا الطعام المجمدة آمنة لفترة طويلة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   