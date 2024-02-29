"معادلة السعادة".. اختبار من 12 سؤالاً حول مدى الرضا عن الحياة!

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يتضمن كتاب جديد، يحمل عنوان "معادلة السعادة"، تفاصيل اختبار بسيط يمكن أن يخبر أي شخص ما إذا كان سعيدًا أو سعيدًا للغاية أو مزدهرًا، كما يساعد في تحديد مصادر التعاسة، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

"معادلة السعادة"

يستخدم الاختبار صيغة رياضية تتكون من مشاعر الأمل لدى الشخص ومدى "تعطشه" سواء للاستمتاع بعلاقات رائعة أو النجاح. يقول مخترع "معادلة السعادة"، دكتور ألفونسوس أوبايوانا، إن الصيغة هي أن الأمل مقسومًا على العطش يساوي السعادة". يمنح الاختبار الأشخاص مؤشر السعادة الشخصية الذي يمكن قياسه بثلاثة منازل عشرية، فإذا كان مؤشر السعادة الشخصية أكثر من واحد، فإن الشخص يُعتبر سعيدًا، وإذا كان أقل من واحد، فإنه يكون غير سعيد.

رغبات بشرية قاهرة

يستغرق الاختبار خمس دقائق فقط ويقيس مشاعر الأمل لدى الأشخاص وأيضًا تعطشه لخمس رغبات بشرية قاهرة هي الطعام والراحة والعلاقة الحميمة والثقة والمعلومات والاستمرارية. ويقدم الكتاب دراسات حالة وأمثلة عن كيفية جعل الناس أنفسهم أكثر سعادة باستخدام الأمل والتعامل مع "جوعهم أو عطشهم" لتجديد الآمال والطموحات.

أمثلة من مشاهير العالم

إن أحد الأمثلة على ذلك هي باتي ستونسيفر، التي ارتقت في صفوف صناعة التكنولوجيا وتم اختيارها من قبل مجلة تايم كواحدة من الشخصيات الـ25 الأكثر تأثيرًا في أميركا في عام 1996.

تخلت ستونسيفر عن الأمر لتصبح رئيسة مؤسسة Martha's Table، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن دي سي، تعمل على خدمة وإطعام الفقراء - بعد أن شعرت بـ "الفراغ" في حياتها السابقة.

اختبار السعادة

يطلب الاختبار أن يختار الشخص ترتيباً لنفسه من 1 إلى 8 والتي ترمز بشكل تدريجي من "غير صحيح على الإطلاق" إلى "صحيح تمامًا":

أسئلة الأمل:

1. بشكل عام، أنا متفائل.

1 2 3 4 5 6 7 8

2. أعتقد أن لدي ما أقدمه للآخرين في هذه الحياة.

1 2 3 4 5 6 7 8

3. في حالة الطوارئ، لدي شخص يمكنني الاعتماد عليه.

1 2 3 4 5 6 7 8

4. عندما أحتاج إلى إجابات، عادةً ما أنجح في العثور عليها.

1 2 3 4 5 6 7 8

5. بالنظر إلى الموارد المتاحة لي، فأنا أكثر حظًا من الكثيرين.

1 2 3 4 5 6 7 8

6. عندما أفكر في علاقتي مع الله... أشعر بالاطمئنان وأكون أقل خوفاً.

1 2 3 4 5 6 7 8

أسئلة "العطش":

1. أنا حاليا تحت ضغط كبير.

1 2 3 4 5 6 7 8

2. لا أحصل على الاحترام الذي أستحقه.

1 2 3 4 5 6 7 8

3. ليس لدي رفيق حميم أو موثوق به.

1 2 3 4 5 6 7 8

4. عدم توفر المال الكافي هو مصدر قلق دائم بالنسبة لي.

1 2 3 4 5 6 7 8

5. لدي الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها.

1 2 3 4 5 6 7 8

6. أنا قلقة بشأن مستقبلي.

1 2 3 4 5 6 7 8

يتم حساب نتائج الاختبار بعد جمع كل رقم خاص بالإجابة على الأسئلة ويتحدد مدى السعادة عن طريق قسمة حاصل جمع أسئلة الأمل على حاصل جمع أسئلة العطش.