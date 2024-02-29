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خبيرة تحذر من أطعمة تتحول إلى "سموم" عند تسخينها في أفران الميكروويف

29
FEBRUARY
2024
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أعلنت الدكتورة ريما مويسينكو خبيرة التغذية الروسية أن موجات الميكروويف يمكن أن تؤثر سلبا في بعض الأطعمة عند تسخينها وتجعلها ضارة بالصحة.
 
وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن تسخين الأطعمة في أفران الميكروويف أمر مريح فعلا. ولكن في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية. لأن موجات الميكروويف تغير بنية الدهون.
 
وتقول: "تسخين الأطعمة التي تحتوي على دهون في الميكروويف له مخاطره على الصحة، لأنه يؤثر على الجزيئات ويمكن أن يغير التركيب الكيميائي للدهون، فمثلا لا يمكن تسخين الحليب في الميكروويف؛ وهذا ينطبق أيضا على حليب الأطفال. مشيرة إلى أن الدهون الحيوانية الموجودة في الحليب ستخضع لتغير كيميائي".
 
ووفقا لها، تحتوي الوجبات السريعة على دهون متحولة، وعند تسخينها في أفران الميكروويف يمكن أن تصبح سامة.
 
وتقول: "من الخطر بشكل خاص تسخين أطعمة الوجبات سريعة في الميكروويف. لأن الدهون الطبيعية تتحول إلى دهون متحولة عند تسخينها، وبالتالي تتحول إلى سموم. ولكن الكربوهيدرات، مثل الخبز أو الحبوب الخالية من الدهون يمكن تسخينها في الميكروويف".
 
ووفقا لها، لا ينصح أيضا بتسخين الأطعمة باستخدام أفران الغاز أو الكهرباء أكثر من مرة واحدة. لأنه عند تكرار عملية التسخين تنشطر جزيئات الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، أي نحصل على طعام فقد جزئيا أو كليا قيمته الغذائية. أي لا يحصل الجسم على أي فائدة من تناوله.
روسيا اليوم
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