قواعد يجب مراعاتها لإطالة العمر

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قال الأخصائي في مجال إعادة التأهيل البدني وميكانيكا الجسم، فلاديمير بوندارينكو إن جودة حياتنا وسر طول العمر يتوقفان على الصحة النفسية والجسدية.

وحسب الأخصائي، لا يمكن إطالة العمر فحسب بل وجعل الحياة نشيطة وممتعة في حال اتباع بعض النصائح المفيدة، منها:

أولا: يجب الاعتناء بصحتك النفسية، والبحث عن التفاؤل والسعادة من خلال العلاقات العائلية والاهتمام بالأهل والأصدقاء، وممارسة العمل الذي تحبه والهوايات المفضلة لديك.

ثانيا: الجسم السليم يعتمد على التغذية السليمة والروتين اليومي الصحي.

على سبيل المثال، تعتبر الأطعمة النباتية أكثر ملاءمة للجهاز الهضمي لدى كبار السن بسبب تغير طفيف في التوازن الحمضي القاعدي في المعدة.

ثالثا: تحقيق توازن بين النوم والاستيقاظ يحافظ على الصحة ويساعد الجهاز العصبي على استعادة عمله بشكل جيد.

رابعا: النظر إلى الأمور بإيجابية والحد من التواصل مع الأشخاص السلبيين.

خامسا: يجب زيارة الطبيب كل ستة أشهر، حتى لو لم يكن هناك سبب لذلك.

ووفقا لرئيس قسم العلاج الدوائي بالمركز القومي لدراسات الأورام الطبية وأخصائي أورام الكبد فاليري بريدر، الكبد هو العضو الذي يحدد متوسط العمر المتوقع للإنسان.