الارتجاع المعدي المريئي (GERD) وعلاقته بأسلوب حياتنا

A + A -

ارتجاع المريء (Reflux) هو مرض شائع جدًا يؤدي إلى ارتفاع الحموضة في المعدة ويسبب حرقة المعدة والقلس والسعال وعسر البلع لدى البعض حيث سيصاب 50% منهم بالتهاب المريء وسيكون المريض أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى. أما أولئك الذين يعانون من حالة غير تقليدية فيمكن أن يصابوا بالالتهاب الرئوي.

من المهم جدًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ويعانون منذ أكثر من 10 سنوات من الإرتجاع المعدي المريئي ( GERD) إجراء تنظير علوي كإجراء وقائي.

يعدّ المشي وتجنب الوجبات الثقيلة خاصة قبل النوم بثلاث ساعات واتباع نظام غذائي جيد وتقليل استهلاك الكحول مع فقدان الوزن أمرًا مهمًا لعلاج أعراض الارتجاع. يميل المدخنون إلى الإصابة بسرطان المريء بشكل أكبر، وبالتالي خطر الإصابة بسرطان المريء الغدي (esophageal adenocarcinoma).

بعد العلاج، يبدأ السعال في التحسّن بعد 5 أيام، وتحتاج الأعراض شهرًا واحدًا للإختفاء بشكل كامل وشهرين للشفاء من التهاب المريء. تعدّ المتابعة السريرية الروتينية مع الطبيب أمرًا أساسيًا لحياة أفضل وجودة حياة أفضل.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.