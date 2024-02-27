قائمة بأهم أطعمة يمكن تناولها حتى لو كانت متعفنة!

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عندما يتعلق الأمر بسلامة الغذاء، يؤيد الكثيرون القول المأثور؛ عندما يكون هناك شك، ينبغي التخلص منها. لكن بحسب ما ورد في تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية، إن الخطأ في جانب الحذر ربما يعني في كثير من الأحيان التخلي عن أطعمة باهظة الثمن، يمكن تناولها بدون أي آثار جانبية سلبية.

يمكن إنقاذ بعض الأطعمة، مثل الأجبان الصلبة. لكن بعض أنواع الألبان الملوثة والبقع متعددة الألوان على المنتجات اللينة يمكن أن تتسبب في دخول من يتناولها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قال دكتور كيث شنايدر، خبير سلامة الأغذية في جامعة فلوريدا، إنه بينما يؤلمه أن يطلب التخلص من الطعام في وقت تكون فيه تكاليف البقالة أعلى مما كانت عليه منذ سنوات، لكن أكثر ما يتسبب في شعوره "بالقلق هو أن يطلب من البعض عدم التخلي عن أطعمة يمكن أن تكون ضارة".

على الرغم من أنه لا يمكن رؤية البكتيريا الضارة مثل إيكولاي تنمو على الطعام، ينصح الخبراء المستهلكين بالبقاء يقظين بشأن تغيرات اللون أو الملمس التي ربما تشير إلى حدوث شيء ما.

فطريات غامضة

إن العفن هو نوع من الفطريات الغامضة التي تنمو بشكل طبيعي على الأطعمة وتلعب دورًا مهمًا في تحلل المادة، أو تعفنها. يتكاثر عن طريق إنتاج الجراثيم التي يمكن أن تنتشر في الهواء وتزدهر بشكل أفضل في البيئات الدافئة والرطبة.

وقال دكتور شنايدر إن "كل أنواع العفن لا تسبب الأمراض. ففي بعض الأحيان، تنتج بعض أنواع العفن سمومًا، ولكن ما لم يكن الشخص خبيرًا في العفن، فمن الصعب معرفة أي منها مسبب للأمراض".

عفن غير ضار

إن بعض أنواع العفن غير ضارة ويمكن إزالتها عن طريق قطع المنطقة المصابة من الطعام، لكن أنواعًا أخرى من العفن تنتج سمومًا فطرية، والتي يمكن، في أحسن الأحوال، أن تسبب اضطرابات في الأمعاء والقيء، وفي أسوأ الأحوال، تؤدي إلى تلف الأعضاء وبعض أنواع سرطان.

عفن منتجات الألبان

يتم إنتاج السموم الفطرية بواسطة أنواع معينة من العفن بما يشمل أنواع الرشاشيات وأنواع البنسليوم والفيوزاريوم. وتعد بعض أنواع الجبن أكثر عرضة بشكل خاص لنمو السموم الفطرية. تحتوي الأجبان الطرية وشبه الناعمة على نسبة رطوبة عالية نسبيًا، ما يوفر بيئة مناسبة لنمو العفن.

يؤدي الفشل في تخزين الجبن في درجات حرارة منخفضة بدرجة كافية إلى تفاقم خطر أن تتسبب قطعة الجبن أو قشرة الجبن في ظهور زغب.

الموزاريلا والشيدر

وقال دكتور شنايدر: "يجب التخلص [على الفور] من الجبن الطري مثل غورغونزولا أو موزاريلا، لأن العفن السيئ يمكن أن ينبعث منه سموم لديها القدرة على الانتشار عبر السائل".

بالنسبة للأجبان الصلبة، مثل جبنة الشيدر الصلبة، يمكن قطع بوصة واحدة وبهذه الطريقة يمكنك تجنب أي سموم قد تكون قد تكونت. يمكن أن تدوم الأجبان الصلبة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد فتحها إذا تم تخزينها بشكل صحيح، بينما تدوم الأجبان الطرية عادة حوالي أسبوع بعد فتح العبوة. أما الزبادي، فمثل الجبن الطري، يجب رميه أيضًا في حالة ظهور العفن.

العفن الأسود السام

إن هناك نوعا مثيرا للقلق من العفن، الذي ينمو على المنتجات، واسمه العلمي "Stachybotrys Chartarum"، وهو المعروف باسم العفن الأسود السام، الذي ينتج السموم الفطرية في الفواكه والخضروات المخزنة في بيئات رطبة أو رطبة.

يظهر العفن الأسود على شكل بقع سوداء غامضة على الفواكه والخضروات، وخاصة الطماطم. يمكن أن يؤدي التعرض لهذه السموم الفطرية إلى مشاكل صحية مختلفة، بما يشمل مشاكل الجهاز التنفسي والحساسية وتهيج الجلد وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى أعراض عصبية أو تلف الأعضاء.

الخبز الطري

لا ينبغي أيضًا الاحتفاظ بالخبز الطري إذا ظهر عليه عفن، بخاصة أن النوع الأكثر شيوعًا من العفن الذي ينمو على الخبز يسمى "Rhizopus stolonifer"، والذي يظهر على شكل بقع بيضاء أو رمادية تشبه الفراء على سطح الخبز ويمكن أن ينتشر بسرعة إذا ترك دون فحص، والذي يمكن أن ينتج جراثيم قد تسبب الحساسية ومشاكل في الجهاز التنفسي.

الجزر والتفاح

يمكن في بعض الأحيان إنقاذ المنتجات الأكثر صلابة ذات القشرة، مثل الجزر والتفاح، بنفس الطريقة التي يمكن بها إنقاذ الأجبان الصلبة. كما يمكن حفظ الشوكولاتة، التي يمكن أن تظهر عليها أزهار بيضاء، في بعض الأحيان، اعتمادًا على مدى انتشار البقع المتعفنة، بخاصة أن تلك البقع البيضاء غير ضارة، فهي تظهر عندما تتلامس الشوكولاتة مع الرطوبة، مما يؤثر على مظهر بلورات السكر. لكن أكد دكتور شنايدر على ضرورة ملاحظة أن قطعة الشوكولاتة طعمها جيد على الأرجح أو لها نفس القوام الكريمي.

تواريخ علب الحليب

من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول سلامة الأغذية هو الخلط بين تاريخ الإنتاج وتاريخ البيع. يتم ختم مجموعة واسعة من الأطعمة، أبرزها علب الحليب، بالتواريخ التي يتم بيعها أو توزيعها فيها، أي أنها من المحتمل أن تكون منتجات صالحة للاستخدام لبضعة أيام أخرى.

بالطبع، يجب التخلص من الحليب إذا كانت رائحته كريهة، لكن أضاف دكتور شنايدر أنه يشترط تبريد الحليب بشكل صحيح، إذ يمكن أن يكون هناك مساحة كافية للمناورة لمدة سبعة أيام تقريبًا.

قال: إذا بقي الحليب في سيارة بدرجة حرارة 90 إلى 100 درجة، فربما لا تكون هناك فرصة لتناوله بعد 7 أيام، لكن إذا كان تم تعبئته في حقيبة تسوق معزولة، فيمكن تحديد ذلك التاريخ ويمكن استخدامه على مدار الأيام السبعة التالية".