living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للتخلص من دهون البطن بسرعة.. تجنب هذا الطعام فورا

27
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يقول خبراء الصحة إن فقدان الوزن يكون أحيانا أمرا صعبا، لكن هناك طريقة واحدة بسيطة لبدء هذه العملية، وهي التخلص من دهون البطن الزائدة.
 
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن الطريقة البسيطة تتمثل في التوقف عن تناول نوع معين من الطعام، الذي يدمنه عدد كبير من الناس.
 
وأضافت أن هذه الطريقة تحتاج القليل من الجهد والرغبة، مشيرة إلى أن نتائجها "مدهشة" ومضمونة في "غضون أيام قليلة".
 
في هذا الصدد، ذكرت أخصائية التغذية لوسي جونز، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن تناول كميات أقل من "الكربوهيدرات المكررة" يمكن أن يساعد على التخلص من انتفاخ البطن.
 
وتابعت: "هذا أمر ضروري إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أضرار تراكم الدهون في البطن ومخاطرها المتعلقة بأمراض القلب والسكري وغيرها".
 
وأوضحت: "هناك بعض الأدلة، التي وجدت أن تناول كميات أقل من السكريات والكربوهيدرات المكررة، واستبدالها بأطعمة الحبوب الكاملة - يمكن أن يساعد في تقليل دهون في البطن".
 
وتوجد الكربوهيدرات المكررة في الدقيق الأبيض والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعالجة، مثل المعجنات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   