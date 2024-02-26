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بسبب قلة النوم.. "مخاطر صحية" تهدد النساء

26
FEBRUARY
2024
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كشفت دراسة جديدة أن عادات النوم التي يطورها المرء في منتصف حياته يمكن أن يكون لها تأثير عميق على صحة قلبه في المستقبل.
 
ووجدت الدراسة، التي نُشرت مؤخرا في مجلة Circulation، أن النوم بانتظام أقل من 7 ساعات في الليلة والاستيقاظ مبكرا جدا أو طوال الليل يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية واحتشاء عضلة القلب في المستقبل.
 
أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) هي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، وقلة النوم هي مشكلة صحية كبيرة بالنسبة للنساء، وخاصة في منتصف العمر.
 
وبينما بحثت دراسات سابقة في كيفية ارتباط قلة النوم ليلا بتطور أمراض القلب، لم يكن من الواضح كيف تؤثر مشاكل النوم على المدى الطويل على خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
وتشير النتائج الجديدة إلى أن مشاكل النوم على المدى الطويل وأمراض القلب ترتبطان ارتباطا وثيقا وتؤكدان الحاجة إلى تحسين جهود الوقاية من أمراض القلب لدى النساء.
 
وقالت الدكتورة إليانور ليفين، طبيبة القلب في جامعة ستانفورد للطب، لـ"هيلث لاين": "سيموت عدد أكبر من النساء بسبب أمراض القلب مقارنة بالسرطان. من خلال السيطرة على عوامل الخطر، يمكننا بالفعل الوقاية من أمراض القلب لدى النساء".
 
نتائج الدراسة
 
وأظهرت الدراسة أن ما يقرب واحدة من كل 4 نساء تعاني من أعراض الأرق بانتظام، مثل صعوبة النوم، أو الاستيقاظ في الليل، أو الاستيقاظ في وقت مبكر عن الموعد المقرر، و14 في المئة منهن يعانين في كثير من الأحيان من فترات نوم قصيرة.
 
فيما أبلغ حوالي 7 في المئة عن أعراض الأرق المعتادة وقصر مدة النوم.
 
واكتشف الباحثون أن أولئك الذين يعانون من أعراض الأرق المزمنة لديهم خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة.
 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللواتي ينمن بانتظام أقل من 5 ساعات في الليلة لديهن خطر أعلى قليلا للإصابة بأمراض القلب.
 
وكان الأفراد الذين يعانون باستمرار من أعراض الأرق العالية وينامون أقل من خمس ساعات في الليلة أكثر عرضة بنسبة 75 في المئة للإصابة بأمراض القلب، حتى عندما قام الباحثون بتعديل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
ووفقا للباحثين، فإن النتائج تسلط الضوء على التأثير الذي يمكن أن تحدثه مشاكل النوم على المدى الطويل على صحة قلب المرأة.
 
كيف تحصل على نوم أفضل؟
 
يقول الخبراء إنه يجب عليك الحصول على ما يقرب من سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة. يمكن للأشخاص الذين يتطلعون إلى تحسين نومهم اتخاذ الخطوات التالية:
 
حافظ على غرفة النوم باردة ومظلمة وهادئة.
 
تجنب الكحول.
 
الحفاظ على جدول ثابت للنوم والاستيقاظ.
 
تمرن بانتظام.
 
تجنب المنشطات، مثل الكافيين، في فترة ما بعد الظهر.
 
كما يمكن وصف الأدوية لعلاج الأرق ويمكن استخدام جهاز CPAP (ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر) من قبل الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.
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