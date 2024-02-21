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دراسة تربط بين أمراض القلب والمبالغة بتناول نوع فيتامينات

21
FEBRUARY
2024
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كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول كميات زائدة من "النياسين" "فيتامين ب"، يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
وقال علماء من "كليفلاند كلينك" في دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر ميديسن"، أنهم رصدوا صلة قوية بين 4PY، وهو مستقلب متحلل من "النياسين" الزائد، وأمراض القلب.
 
ووفق مدير مركز الميكروبيوم والصحة في كليفلاند كلينك والمؤلف الرئيسي للدراسة، ستانلي هازن، فإن النتائج التي تمّ التوصل إليها على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها كشفت عن سبب غير معروف سابقا لأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
وأضاف هازن: "سنستطيع إجراء اختبارات تشخيصية، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام مواجهة الآثار الناجمة لزيادة العنصر المتحلل من النياسين"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
 
ووجد الباحثون أن واحدا من كل أربعة أشخاص في العينة التي شملتها الدراسة وضمت 2331 شخصا، ممن عانوا من مشكلات في القلب والأوعية الدموية، حصل على كمية كبيرة جدا من "النياسين"، الأمر الذي حفّز إنتاج الجسم لمستقلب 4PY الضار.
 
وحذر الباحثون من مخاطر تناول المكملات التي تحتوي على "النياسين" دون استشارة طبية نظرا للآثار الخطيرة التي قد تترتب على ذلك.
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