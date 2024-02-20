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متى تكون طريقة استيقاظك علامة على مشكلة صحية خطيرة؟

20
FEBRUARY
2024
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أفاد خبراء بأن الاستيقاظ من النوم وأنت تلهث دون أن يكون ذلك بسبب رؤيتك لكابوس، يمكن أن يكون إنذارا بمشاكل صحية خطيرة تتطلب زيارة الطبيب.
 
وأشار الخبراء إلى أن علامة اضطراب النوم المثيرة للقلق هذه يمكن أن تكون من أعراض انقطاع النفس النومي، وهو اضطراب يتوقف فيه تنفسك، ويبدأ أثناء النوم.
 
وتظهر أعراضه بشكل أساسي أثناء النوم، لذلك قد يكون من الصعب اكتشافه إذا كنت تعيش بمفردك.
 
وتشمل الأعراض توقف التنفس أثناء النوم، وإصدار أصوات لاهثة أو شخير أو اختناق والاستيقاظ كثيرا أثناء الليل والشخير بصوت عال.
 
لكن أعراض انقطاع النفس النومي يمكن أن تتسرب إلى لحظات استيقاظك أيضا بطرق خفية.
 
وقد يلاحظ المصابون أنهم يشعرون بالتعب الشديد طوال اليوم، على الرغم من حصولهم على نوم كامل ليلا. وقد يجدون أيضا صعوبة في التركيز ويعانون من تقلبات مزاجية.
 
والعلامة المنذرة الأخرى لانقطاع النفس النومي هي الاستيقاظ مع الصداع.
 
وينصح الخبراء الصحيون بمراجعة الطبيب العام إذا كنت تشك في إصابتك بهذا الاضطراب أو لاحظ شخص ما هذه الأعراض أثناء نومك.
 
وقد يكون من المفيد إحضارهم معك لزيارة طبيبك حتى يتمكنوا من تفصيل ما لاحظوه.
 
وأكد الخبراء أن "انقطاع النفس النومي يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه"، لذا من المهم أن يتم فحصه.
 
ويمكن أن يعرضك انقطاع النفس النومي لخطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والاكتئاب، بالإضافة إلى التأثير على قدرتك على التركيز والبقاء مستيقظا.
 
ويمكن أن يؤدي انقطاع النفس النومي أيضا إلى زيادة احتمال الإصابة بسكتة دماغية.
 
أنواع مختلفة من انقطاع النفس النومي
 
هناك نوعان من اضطراب التنفس الليلي هذا، وفقا لموقع WebMD، وأكثرهما شيوعا هو انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، ويحدث عندما يرتد اللسان للخلف أثناء الاستلقاء ويسد مجرى الهواء. وفي كل مرة يحدث ذلك، يتوقف الشخص عن التنفس لمدة تصل إلى دقيقة أو أكثر، ويمكن أن يحدث مئات المرات في الليلة، كما قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة عمر أحمد لموقع WebMD، ولن تستيقظ بالضرورة في كل مرة.
 
والشكل الثاني والأقل شيوعا لانقطاع النفس النومي هو انقطاع النفس المركزي النومي (CSA)، والذي تقول مؤسسة النوم إنه ناجم عن نقص قصير في الاتصال بين الدماغ والعضلات التي تتحكم في التنفس.
 
ويتم علاج هذا الاضطراب باستخدام جهاز يسمى جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، حيث يقوم بضخ الهواء بلطف إلى قناع يرتديه الشخص فوق فمه أو أنفه أثناء النوم.
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