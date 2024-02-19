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البرغر متوسط النضج خطر يهدد حياتكم.. فاحذروه

19
FEBRUARY
2024
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رغم أن تناول شطيرة برغر اللحم البقري متوسطة النضج المليئة بالعصارة تعد وجبة مثالية للكثيرين، إلا أن باحثين في فنلندا وجدوا أن عدم طهي شريحة اللحم المفرومبشكل جيد يزيد خطر التسمم الغذائي المسبب للغثيان والإسهال والتقيؤ بنسبة 30%.
 
فخلال دراسة تحديثة تبع فريق من هيئة الغذاء الفنلندية ممارسات الطهي في المؤسسات الغذائية، مع إجراء تقييم للمخاطر، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل".
 
وأظهر التحليل أنه إذا تم طهي عُشر قطع لحم البرغر فقط بدرجة طبخ متوسطة تبلغ 55 درجة مئوية، فستظهر 100 حالة تسمم غذائي لكل 100 ألف مواطن في فنلندا سنويا، بينما طهي كل قطع اللحم لدرجة اكتمال النضج تماما، سيؤدي إلى تسمم 3 أشخاص فقط لكل 100 ألف مواطن.
 
ويمكن أن تصبح لحوم البقر مليئة بالبكتيريا عند ذبح الأبقار، حيث تلوث بكتيريا الأمعاء سطح اللحوم، وفقا لوكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة (FSA).
 
تسمم وربما وفاة
وتعد السالمونيلا وسم Shiga التي تنتج الإشريكية القولونية (جرثومة E-coli)، من أكثر البكتيريا شيوعا الموجودة في لحوم البقر النيئة، ويمكن أن تؤدي هذه البكتيريا إلى التسمم الغذائي والتسبب في مرض خطير، وقد تؤدي إلى الوفاة في الحالات الأكثر خطورة.
 
وفي السياق قال الدكتور كيمون أندرياس كاراتزاس، الأستاذ المشارك في علم الأحياء الغذائي الدقيقة بجامعة ريدينغ: "نقوم بطهي الطعام لقتل كل هذه البكتيريا الضارة التي يمكن أن تصيبنا بالمرض أو حتى تقتلنا، ونحتاج إلى رفع درجة الحرارة إلى مستويات جيدة، على الأقل 71 درجة مئوية أو أعلى، لفترة كافية لقتل أي بكتيريا تعيش في الطعام.
 
كما شدد كاراتزاس على أن تناول البرغر النصف مطهي يرفع احتمال عدم وصول الحرارة الكافية لقتل أي بكتيريا مسببة للأمراض في الداخل، لذلك يمكن أن تظل على قيد الحياة وقد تتكاثر في جسمك، مما يجعلك مهددا بالإصابة بالأمراض التي قد تؤدي للوفاة".
 
يذكر أن طهي شريحة لحم البرغر جيدا إلى 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين، يقتل 99.9% من البكتيريا الضارة التي يمكن أن تهدد صحة الإنسان، وهو مستوى مقبول لسلامة الغذاء، بحسب FSA.
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