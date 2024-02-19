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أخطاء شائعة لا يقع فيها الأشخاص الناجحون في الحياة.. تجنبوها

19
FEBRUARY
2024
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في حين أن الجميع يريد أن يكون ناجحا في الحياة، إلا أن الكثيرين لا يستطيعون تحقيق ذلك. بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، إن هناك ثماني عادات شائعة للأشخاص غير الناجحين في الحياة يجب أن يدركوها حتى يتمكنوا من التعلم من أخطائهم ويتجنبوها:
 
1. التسويف
 
يضيع الأشخاص غير الناجحين وقتهم الثمين بالتسويف بدلاً من العمل على تحقيق أهدافهم، مما يبقيهم وراء الآخرين.
 
2. سوء تحديد الأهداف
 
يفشل الأشخاص غير الناجحين في الحياة في وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق. تؤدي تلك العادة السيئة إلى تشتيت الجهود وضياع الوقت وعدم تحقيق الأحلام في حياة أفضل.
 
3. عدم تحسين الذات
 
يفتقر الأشخاص غير الناجحين إلى الحافز ولا يعملون على تحسين أنفسهم. وهذا بدوره يبقيهم خلف الآخرين في الحياة.
 
4. عدم الثقة وعدم المخاطرة
 
لا يتمتع الأشخاص الفاشلون بالثقة في أنفسهم ولا يدفعون أنفسهم لخوض مخاطر محسوبة، مما يعيق نموهم وتطور حياتهم.
 
5. اجتذاب الطاقة السلبية
 
تنطبق المقولة الشهيرة "إن الطيور على أشكالها تتجمع معًا"، على الأشخاص غير الناجحين في الحياة والذين يحيطون أنفسهم عمومًا بأشخاص آخرين لم يحققوا الكثير أو أولئك الذين لديهم أفكار سلبية. وهذا يجعلهم أيضًا يشعرون بالإحباط لبذل قصارى جهدهم.
 
6. مشاكل أكثر من الحلول
 
بدلاً من امتلاك عقلية إيجابية وإيجاد حلول للمشاكل، يركز الأشخاص غير الناجحين أكثر على المشاكل في حياتهم، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم نموهم كأفراد.
 
7. خشية النقد
 
لا يجازف الأشخاص غير الناجحين في الحياة بسبب خوفهم من الفشل والانتقادات. ونتيجة لذلك، فإنها تعيق أي خطوات تساعد على تحقيق النمو والرفاهية المنشودة.
 
8. عدم التعلم من الأخطاء
 
بدلاً من التعلم من أخطائهم السابقة بموقف إيجابي، يمتنع بعض الناس عن القيام بذلك مما يجعلهم غير ناجحين في الحياة.
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