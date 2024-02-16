دراسة فرنسية تكشف علاقة للأطعمة المعالجة بمرض خطير

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قائمة الآثار الضارة للملونات والمضافات الغذائية آخذة بالارتفاع خاصة مع تأكيد دارسة فرنسية جديدة خطورة تلك الإضافات والمستحلبات الغذائية على صحة الإنسان والجهاز المناعي .

فبعد 8 أشهر من تقديم النتائج الأولية لبحث فرنسي بدأ منذ 7 سنوات، ونشرته المجلة العلمية "بلوس ون"، أكد العلماء أن الأطعمة التي تحتوي على ملونات وإضافات غذائية صناعية تسبب السرطان.

الدراسة التي امتدت لسنوات وخضع لها أكثر من 90 ألف مشارك فرنسي، أظهرت أن الأطعمة الفائقة المعالجة، المعروفة اختصارا بـ (upf) تؤدي للسرطان.

وفي التفاصيل فإن الأطعمة التي تحتوي على الرمز الغذائي "E471" ارتبطت بارتفاع خطر السرطان بشكل عام بنحو 15 بالمئة، كما زادت من خطر الإصابة بسرطان الثدي للسيدات بنحو 24 في المئة، وسرطان البروستات للرجال بأكثر من 65 بالمئة.

الصيام المتقطع قد يكون الحل

ويرى الباحثون أن هذه الإضافات الغذائية ، تعطل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، مما يسهل وصول البكتيريا المسببة للأمراض إلى الحاجز المعوي، ما يعزز من ظهور السرطان .

دراسة سابقة لجامعة بريستول البريطانية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، كانت وجدت أن تناول الكثير من الآيس كريم ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية والزبادي بنكهة الفواكه، وكل الأطعمة التي تجذب الزبائن بألوانها الجميلة البراقة، قد تزيد من خطورة سرطان الجهاز الهضمي والرأس والرقبة أيضا.