living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علامات تحذيرية.. وجودها دليل على سرطان يصعب تشخيصه مبكرا

16
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يمكن أن يستغرق تشخيص سرطان الغدة الدرقية ما متوسطه أربع سنوات ونصف لأنه أحد أندر الأمراض، لذلك يتم حث الأشخاص على فهم العلامات التحذيرية مسبقا.
 
والعديد من أعراض سرطان الغدة الدرقية غامضة وقد تحاكي حالات أخرى أقل خطورة، فمن الممكن أن تصاب بسرطان الغدة الدرقية لعدة أشهر أو حتى سنوات دون أن تعرف ذلك.
 
في دراسة أجرتها جامعة أبردين، وجد الباحثون أن تشخيص حالة الغدة الدرقية يستغرق أربع سنوات ونصف في المتوسط.
 
وتساعد الغدة الدرقية، التي تقع في الجزء السفلي من الرقبة، أسفل الحنجرة وفوق القصبة الهوائية، الجسم عن طريق إنتاج وإطلاق الهرمونات التي يمكن أن تساعد في الهضم وصحة القلب والعضلات.
 
وتفرز الغدة الدرقية ثلاثة هرمونات منفصلة: ثلاثي يودوثيرونين - المعروف باسم T3، وثيروكسين - المعروف باسم T4، والكالسيتونين.
 
ما هي أنواع سرطان الغدة الدرقية؟
 
سرطان الغدة الدرقية الحليمي.
سرطان الغدة الدرقية الجريبي.
الخلايا الورمية (خلايا هورثل).
سرطان الغدة الدرقية النخاعي.
سرطان الغدة الدرقية الكشمي.
ما الأعراض؟
 
تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هذا النوع من السرطان نادر جدا ويصيب النساء عادة أكثر من الرجال، ليس من الواضح سبب ذلك، لكنه قد يكون نتيجة للتغيرات الهرمونية المرتبطة بالجهاز التناسلي الأنثوي.
 
تشمل الأعراض الأكثر شيوعا ما يلي:
 
كتلة في الجزء الأمامي، الجزء السفلي من رقبتك، عادة ما تكون الكتلة صلبة، وتكبر ببطء وغير مؤلمة.
صوت أجش.
التهاب في الحلق.
إسهال.
فقدان الوزن.
سعال.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   