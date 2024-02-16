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طرق الاستيقاظ من النوم، قد تمثل دلالة حول المشاكل الصحية التي تعاني منها، وأبرزها انقطاع التنفس.

من أبرز علامات النوم المثيرة للقلق، هي انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتوقف فيه تنفسك ويبدأ مجددا، أثناء النوم.

ستظهر أعراضه بشكل أساسي أثناء نومك، لذلك قد يكون من الصعب اكتشافها.

هذه الأعراض تشمل:

توقف تنفسك وابتداءه.

إصدار أصوات لاهثة أو شخير أو اختناق.

الاستيقاظ كثيرا أثناء الليل.

الشخير بصوت عال.

علامات أثناء اليوم

لكن أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم، يمكن أن تتسرب إلى لحظات يومك بعد أن تستيقظ، وهذه أبرز الدلالات:

قد يلاحظ المصابون أنهم يشعرون بالتعب الشديد طوال اليوم، على الرغم من حصولهم على نوم كامل ليلا.

قد يجد الشخص أيضا صعوبة في التركيز وتقلبات مزاجية.

علامة أخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم هي الاستيقاظ مع الصداع.

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وذكرت منظمة الصحة أن "انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه"، لذا من المهم أن يتم فحصه.

كما يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والاكتئاب، بالإضافة إلى التأثير على قدرتك على التركيز والبقاء مستيقظا.

يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم أيضا إلى زيادة فرص الإصابة بسكتة دماغية.