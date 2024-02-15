كيفية الوقاية من مخاطر الموت المفاجئ (د. حنينا أبي نادر)

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تعرّف منظمة الصحة العالمية الموت المفاجئ على أنه وفاة غير متوقعة خلال 24 ساعة لشخص لا يعاني من أي مرض معروف أو صدمة أو تسمم.

ترتبط معظم الأسباب بنظام القلب والأوعية الدموية (CVS) (الصمام، الشريان الأورطي، تصلب الشرايين، تمزق تمدد الأوعية الدموية الأبهري)، يليها الجهاز التنفسي (الصمة الرئوية أو الأورام)، الجهاز العصبي المركزي (CNS) (تخثر الشريان السباتي، نزيف داخل الجمجمة)، وبعض الحالات الأخرى مثل الجهاز الهضمي (GIT) (انسداد الأمعاء، التهاب الزائدة الدودية الحاد) أو نظام الجهاز البولى التناسلي ((GUS استسقاء الكلية الانسدادي (obstructive hydronephrosis)، تمزق الحمل الأنبوبي) ويمكن إضافة أيضًا الحساسية المفرطة والصدمة بسبب الإثارة العاطفية.

لدى الرياضيين الشباب الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب الضخامي (hypertrophic cardiomyopathy)، يمكن أن تؤدي التمارين الشاقة إلى الموت المفاجئ كما نرى في ملعب كرة القدم في بعض الأحيان. يمكن أن يساعد تشريح الجثة الشرعي في تحديد السبب.

من المهم تجنب الوزن الزائد، والضغوطات، وقلة النشاط، والكحول، والتدخين، والمخدرات، والأطعمة الدهنية، والسكر، والتعب من أجل تقليل مخاطر الإصابة بإرتفاع ضغط الدم، والكولسترول، والسكري، وجلطات الدم.

تساعد زيارة الطبيب بانتظام في التشخيص المبكر وتجنب المضاعفات بدءًا من فحص الدم وحتى الفحوصات العامة. اعتبارًا من 40 عامًا، يساهم تخطيط صدى القلب واختبار الإجهاد إلى تقليل السكتة القلبية. عند الأطفال، تعتبر شذوذات الكروموسومات ومتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS) الأسباب الرئيسية للوفاة.

لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس.