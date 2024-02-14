living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 خضراوات غنية بالبروتين تساعد على بناء العضلات

14
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحتوي بعض أنواع الخضراوات على البروتين، ويمكن من خلال تناولها تحقيق النسب المستهدفة يوميًا لبناء العضلات، خاصة أنها تمتلئ بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، بحسب ما نشره موقع برنامج Today الذي تبثه شبكة NBC الأميركية.
 
التوجيهات الأميركية
وفقًا للمبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين 2020-2025، من الجيد دائمًا تناول المزيد من الخضراوات والفواكه. في واقع الأمر، تشجع توصيات التغذية الصحية على زيادة تناول الفاصوليا المجففة والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات. إن إحدى الطرق البسيطة للقيام بذلك هي استبدال بعض المنتجات الحيوانية في النظام الغذائي بالخضراوات.
 
في حين أن البروتين الموجود في هذه الخضراوات قد يبدو صغيرًا مقارنة بالأطعمة الحيوانية، إلا أن كل غرام له أهمية في المخصصات الغذائية اليومية. يحتاج معظم الأشخاص إلى 20 غراما على الأقل من البروتين لكل وجبة، ويعد تضمين مصادر البروتين المختلفة طريقة جيدة للوصول إلى هذا الهدف.
 
يمكن دمج الخضراوات التالية ومطابقتها مع مصادر البروتين الأخرى، مثل الفول والبقوليات والبذور والمكسرات والبيض والأسماك أو الدواجن، للحصول على وجبة متوازنة ومليئة بالبروتين.
 
1. البطاطا
تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على 4 غرام بروتين. تُعرف هذه الدرنة النشوية بأنها مليئة بالكربوهيدرات، ولكنها تحتوي أيضًا على واحدة من أعلى نسبة البروتين في أي مصدر نباتي. كما أنها غنية بالبوتاسيوم وفيتامين C والألياف. وتظهر الأبحاث أن البطاطس مفيدة لصحة القلب وصحة الأمعاء وحتى التحكم في الشهية.
 
2. بروكلي
تقدر كمية البروتين في كوب بروكلي مُقطع بحوالي 3 غرامت. يعتبر البروكلي واحدا من أكثر الخضراوات شعبية في جميع أنحاء العالم، يمكن دائمًا أن يشعر المرء بالرضا عند تناول البروكلي. يتميز البروكلي بمحتواه من مزيج الألياف والبروتين. ويحتوي أيضًا على مركبات نباتية تسمى الغلوكوزينات والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.
 
3. كرنب بروكسل
يحتوي كل كوب من الكرنب على 3 غرام من البروتين. كما يمنح الجسم الكثير من العناصر الغذائية، مثل فيتامينات C وK والألياف ومضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النباتية المفيدة.
 
4. نبات الهليون
إن الهليوم عبارة عن خضراوات ربيعية لا تحظى بالشهرة المناسبة لفوائدها، إذ يصل محتوى كوب من نبات الهليون إلى 3 غرامات من البروتين، بالإضافة إلى فيتامين A والفولات والألياف.
 
5. الخرشوف
تقدم ثمرة خرشوف متوسطة الحجم نحو 4 غرام من البروتين. إن الخرشوف غني بالألياف البريبايوتيك، التي تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء، بما يؤدي إلى تأثيرات تمتد إلى تقوية المناعة وصحة الدماغ.
 
6. حبوب الذرة
تحتوي الذرة متوسطة الحجم على 3 غرام بروتين. وإلى جانب محتواها من الألياف، فإن الذرة تشتهر بأنها تمنح شعور بالشبع وتشبع الرغبة في تناول أي سكريات بدون آثار جانبية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   