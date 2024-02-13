ثلاث عادات تدمر الكبد

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يشير الأطباء إلى أنه وفقا لدراسات علمية، هناك ثلاث عادات حياتية يمارسها الكثيرون غير ضارة للصحة ولكنها تدمر الكبد عند المبالغة فيها.

ووفقا لهم، أظهرت نتائج دراسات علمية عديدة، أن إحدى هذه العادات هي الإكثار من تناول الفواكه. ويحذرون من الاستهانة بتأثير سكر الفركتوز على صحة الإنسان. لأن الإكثار منه يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

والعادة الثانية التي تلحق الضرر بالكبد، هي تناول الأدوية بصورة منتظمة ودائمة. بالطبع قد تكون الآثار الجانبية للأدوية غير كبيرة وخطرة، ولكن إذا كان الشخص يعاني من أعراض، مثل التعب وفقدان الشهية وألم في البطن فمن الأفضل له استشارة الطبيب.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل إلى ظهور مشكلات في الكبد. لأن الخمول يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم ليس فقط تحت الجلد، بل وأيضا حول أعضاء الجسم الداخلية، ما قد يؤدي إلى الالتهابات. لذلك يساعد ممارسة التمارين الرياضية على تقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.