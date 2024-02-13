ميسي قد يعود إلى باريس.. لكن ليس من أجل سان جرمان

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فتح المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عاما خافيير ماسكيرانو، الباب أمام زميله السابق أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي للمشاركة في أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وضمنت الأرجنتين مكانها في دورة الألعاب الأولمبية، بعد فوزها على البرازيل 1-صفر الأحد، في مباراة حاسمة بتصفيات أميركا الجنوبية.

وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة ميسي (36 عاما) في باريس، قال ماسكيرانو عن زميله السابق في منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني للصحفيين: "حسنا، الجميع يعرف علاقتي مع ليو والصداقة التي تربطني به".

وتابع: "قلت دائما إن لاعبا مثل ليو فتح الأبواب ومن الواضح أن دعوته للانضمام لنا ستعتمد عليه وعلى تنازلاته ووقته، لكن الدعوة موجودة بوضوح".

وفاز ميسي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة سابقا وإنتر ميامي الأميركي حاليا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر عام 2022، بالميدالية الذهبية مع المنتخب الوطني في أولمبياد بكين عام 2008.

وتقام مسابقة كرة القدم للرجال في الأولمبياد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، ويسمح للمنتخبات بثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في الدورة الأولمبية.