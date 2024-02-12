تسجيل أول حالة وفاة بجدري ألاسكا في العالم

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توفي رجل في نهاية شهر يناير الماضي، كان يعيش في منطقة غابات وكان على اتصال دائم مع قطة ضالة، التي وفقا له كانت دائما تخدشه وتتغذى على الثدييات الصغيرة، مثل فئران الحقول.

ووفقا لوزارة الصحة بالولاية، كان هذا الرجل المسن يعاني من ضعف منظومة المناعة ويعيش في شبه جزيرة كيناي جنوب أنكوريج، وهو واحد من سبعة أشخاص حاليا مصابين بجدري ألاسكا في الولاية.

ويذكر أن الفيروس AKPV، المعروف أيضا باسم "ألاسكابوكس"، الذي اكتشف في دم الرجل، ينتمي إلى نفس جنس الجدري وجدري القردة وجدري البقر، واكتشف لأول مرة عام 2015 لدى شخص بالغ في فيربانكس بألاسكا. وأصيب به حتى الآن خمسة أشخاص جميعهم على قيد الحياة.

ووفقا لعلماء الفيروسات، اكتشف هذا الفيروس بداية لدى الماشية ومنها انتقل إلى القوارض (الثدييات الصغيرة مثل الزبابيات وفئران الحقول) ومنها إلى القطط.

ويعتقد الأطباء أن هذا الفيروس انتقل من الثدييات الصغيرة إلى القطة ومنها إلى هذا الرجل.