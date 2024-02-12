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بخلاف الجزر.. 8 مكسرات وفواكه جافة تقوي البصر

12
FEBRUARY
2024
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يعد الحفاظ على صحة البصر أمراً مهماً خاصة في عصر الشاشات والتفاعل الرقمي المستمر. وبصرف النظر عن الجزر، الذي يرتبط عادة بصحة العين، فإن مجموعة واسعة من الفواكه الجافة تمنح وفرة من العناصر الغذائية، التي يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك ثماني فواكه جافة مفيدة لتغذية وحماية البصر، بالإضافة إلى كونها لذيذة:
 
1. اللوز
إن أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين E متوفرة بكثرة في اللوز. تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على الصحة العامة للعينين، والوقاية من الضمور المرتبط بالتقدم في العمر، وتحسين حدة البصر.
 
2. عين الجمل
بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية أوميغا-3، فإن مكسرات عين الجمل ضرورية للحفاظ على صحة شبكية العين. يمكن أن يساعد تناول عين الجمل بشكل منتظم في الحفاظ على حدة الرؤية ومنع المشكلات البصرية المرتبطة بالتقدم في العمر.
 
3. الكاجو
يعد الزنك مهمًا للحفاظ على صحة شبكية العين، وهو يتوفر بكثرة في الكاجو. من خلال تحسين الرؤية الواضحة، فإن إدراج الكاجو في النظام الغذائي يمكن أن يوفر الحماية ضد الاضطرابات مثل الضمور البقعي.
 
4. الزبيب
لأنه غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، فإن تناول الزبيب يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي على العينين، بما يمكن أن يسهم في الحفاظ على تحسين الرؤية وتجنب تلف الخلايا.
 
5. المشمش
إن المشمش غني بالبيتا كاروتين، ويساعد الجسم على تحويل هذا المعدن إلى فيتامين A، وهو ضروري لتحسين الرؤية ومنع العمى الليلي.
 
6. التوت الأزرق المجفف
يحتوي التوت الأزرق المجفف على مضادات الأكسدة القوية التي تسمى الأنثوسيانين، والتي لها تأثير إيجابي على الرؤية. يمكن أن يساعد الأنثوسيانين في منع تلف الشبكية وتحسين حدة البصر.
 
7. التمر
يمكن الحصول على كمية عالية من فيتامين A، الضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة، عند المداومة على تناول التمر. يعتب فيتامين A أحد العناصر الضرورية للحفاظ على صحة العين العامة ومنع جفاف العين.
 
8. الجوز البرازيلي
يعمل الجوز البرازيلي، الذي يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم، كمضادات أكسدة قوية تحمي العينين من الأكسدة. مع مرور الوقت، يساعد تناول المزيد من الجوز البرازيلي على الاحتفاظ برؤية أفضل.
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