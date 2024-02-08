living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة: خطر الإصابة بالسرطان ينخفض بعد الإقلاع عن التدخين في أي عمر

8
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يساعد التوقف عن التدخين في أي عمر على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وفقا لدراسة جديدة كبيرة.
 
ووجدت الدراسة أن الانخفاض الأكبر في خطر الإصابة بالسرطان جاء بعد العقد الأول من الإقلاع عن التدخين.
 
وتنخفض احتمالات الإصابة بالسرطان إلى النصف لدى الذين أقلعوا عن التدخين لمدة 15 عاما على الأقل، مقارنة بأولئك الذين استمروا في التدخين، مع انخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل أكبر وأسرع، خاصة لدى أولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل منتصف العمر.
 
وقام الباحثون بتحليل البيانات الطبية لما يقرب من 3 ملايين شخص في كوريا الجنوبية خضعوا لفحوصات صحية منذ عام 2002 فصاعدا وسجلوا حالات السرطان، بما في ذلك أورام الرئة والكبد والمعدة والقولون والمستقيم حتى عام 2019.
 
وعلى مدار الدراسة، تلقى ما يقارب 200 ألف مشارك تشخيص السرطان.
 
وقال الدكتور جين كيونغ أوه، الذي قاد الدراسة في المركز الوطني للسرطان بالقرب من سيئول: "بغض النظر عن العمر، فقد تبين أن الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الرئة، حيث يؤدي الإقلاع المبكر عن التدخين قبل منتصف العمر إلى انخفاض كبير".
 
وبعد متابعة متوسطة مدتها 13 عاما وخمسة أشهر، انخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة بين المقلعين عن التدخين بنسبة 42%، مع انخفاضات أصغر بنسبة 27% و20% و14% لسرطان الكبد والقولون والمستقيم والمعدة على التوالي، مقارنة بأولئك الذين استمروا في التدخين.
 
ويسبب التدخين ما لا يقل عن 15 سرطانا مختلفا، ما يؤثر على الرئتين والمثانة والمعدة والأمعاء والأعضاء، مثل الكلى والكبد.
 
ووفقا للدراسة، فإن المدخنين الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن الخمسين انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 57% خلال فترة المتابعة مقارنة بأولئك الذين استمروا في التدخين. وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين في سن 50 عاما أو أكثر شهدوا انخفاضا بنسبة 40% في خطر الإصابة بسرطان الرئة خلال تلك الفترة.
 
وقال الدكتور أوه لصحيفة "ذي غارديان": "إن الإقلاع عن التدخين، بغض النظر عن عمرك، يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة. الأفراد الذين أقلعوا عن التدخين بعد منتصف العمر كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة بنسبة 40٪ مقارنة بأولئك الذين استمروا في التدخين. لا أعتقد أن الوقت قد فات. نحن نشجعك على التفكير في بدء رحلتك للإقلاع عن التدخين".
 
وأوضح روبرت ويست، الأستاذ الفخري في علم النفس الصحي بجامعة كوليدج لندن والخبير في علم النفس الصحي بجامعة كوليدج لندن، أن تطور السرطان هو عملية متعددة المراحل، حيث تتصاعد طفرات الحمض النووي حتى تتلف خلية واحدة أو أكثر بطريقة تؤدي إلى تكاثرها بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
 
وأشار ويست إلى أن هذه الدراسة تؤكد حقيقتين مهمتين: "أحدها هو أنه قد يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى ينخفض خطر الإصابة بالسرطان مقارنة بالاستمرار في التدخين. والآخر هو أن الانخفاض يكون أكبر بالنسبة لأولئك الذين تركوا التدخين في سن أصغر".
 
وأضاف: "بالنسبة للمدخنين، يوضح هذا مدى أهمية التوقف عن التدخين في سن مبكرة قدر الإمكان. هناك فائدة في كل عمر، لكن المدخنين الأصغر سنا يمكنهم التوقف عن التدخين، كلما استعادوا المزيد من حياتهم".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   