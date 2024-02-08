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طبيب: يمكن تدريب النفس على التحكم بكمية الطعام لفقدان الوزن

8
FEBRUARY
2024
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أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف كيف يمكن تدريب النفس على تناول كمية قليلة من الطعام وتحسين النظام الغذائي بهدف التخلص من الوزن الزائد.
 
10 خطوات "سهلة للغاية" لحرق الدهون بسرعة
 
ويشير مياسنيكوف، إلى أن الإفراط في تناول الطعام كما هو معروف ضار. لذلك يجب تقليل كمية الطعام وتدريب النفس على تناول كميات أقل، وسوف يعتاد الجهاز الهرموني على ذلك، ولكن بصورة تدريجية فقط. وبالطبع يجب أن يشارك الدماغ في هذه العملية.
 
ووفقا له سيؤدي احتواء فرط الشهية وضبط النفس تدريجيا إلى تغير في الذوق والتفضيلات في اختيار الطعام.
 
ويشير الدكتور إلى أن تقليل كمية الطعام المتناول هو خطوة ضرورية على طريق التغذية الصحيحة.
 
ويقول: "عندما نقول يجب على الشخص أن يحاول السيطرة على الشعور بالجوع، لا نقصد تحمل الجوع، بل جعله مسألة طبيعية، وبالطبع يجب تناول شيئا خفيفا".
 
وينصح مياسنيكوف بتناول وجبة خفيفة صحية من الخضار. ويجب أن يشعر الشخص ببعض الجوع دائما. وبالطبع يمكنه في الأعياد أو مرة في الشهر تناول الحلويات والمعجنات وما يشتهي وغير ذلك. ويشير مياسنيكوف إلى أن التغذية هي إحدى الغرائز الأساسية التي تمنحنا متعة الحياة. لذلك علينا الاستمتاع بالطعام بالشكل الصحيح لتجنب مضار الإكثار منه.
روسيا اليوم
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