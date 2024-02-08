قد تظن أنها نزلة برد.. علامة تحذيرية لانتشار عث الغبار!

A + A -

يعزى السعال الجاف وسيلان الأنف عادة إلى نزلات البرد خلال الأشهر الباردة، لكن هذه العلامات يمكن أن تدل أيضا على وجود مخلوقات صغيرة في سريرك.

وكشفت ريبيكا سوين، من شركة Winstons Beds، عن العلامات التحذيرية الأكثر شيوعا لعث الغبار والتي ربما تتجاهلها.

ويعرف عث الغبار بكونه آفات صغيرة تنجذب إلى خلايا الجلد الميتة في الفراش، ومن المحتمل أن تظهر في غرف النوم ذات مستويات الرطوبة العالية.

وحذرت سوين من أن أولئك الذين يستيقظون مصابين بسعال جاف قد ينامون في سرير "موبوء بعث الغبار".

ويعد العطس وسيلان الأنف من العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب الانتباه إليها، حيث يمكن للآفات الصغيرة أن تسبب الحساسية.

وقالت سوين: "على الرغم من أنك لا تستطيع رؤية هذه المخلوقات دون استخدام المجهر، إلا أنه يمكن معرفة وجودها إذا كنت تعاني من سعال جاف في الصباح وحكة في العيون".

وبصرف النظر عن الأعراض الشبيهة بالبرد، تشمل العلامات الأخرى لعث الغبار "الحكة التي لا يمكن السيطرة عليها" وصعوبة التنفس واحمرار العين واضطراب النوم.

وأوصت سوين بغسل جميع أغطية السرير بدرجة حرارة 60 درجة مئوية، ونفض الغبار في غرفة النوم بالكامل إذا كنت تعتقد أنك تتعامل مع عث الغبار.