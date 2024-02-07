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طنين الأذن: من عواقب الضجيج (د. حنينا أبي نادر)

7
FEBRUARY
2024
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طنين الأذن هو أحد الأعراض الشائعة ويكون في أغلب الأحيان في الأذنتين ولكن قد يظهر أيضًا في أذن واحدة. نسبة الضجيج في لبنان 400 مرة أكثر من المسموح به عالميًا.
 
يسأل الطبيب عن العوامل المرتبطة به مثلاً الدوار أو فقدان السمع أو النوع النابض (تدفق الدم المضطرب) أو الألم قبل الفحص. يمكن أن تكشف الفحوصات المخبرية والتصوير الشعاعي عن هذه الحالة. 
 
يكون طنين الأذن أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين يحضرون الحفلات الصاخبة، ويدخنون، وينامون أقل من 6 ساعات (يساعد الميلاتونين على تنظيم الوضع وهو موجود في البيض والأسماك كما أن الغدة الصنوبرية تنتجه وموجود في التربتوفان)، وأولئك الذين يسمعون طلقات نارية، ويعانون من مرض المفصل الفكي الصدغي (Temporomandibular joint disease)، ويتناولون بعض الأدوية، وتشوهات الشريان السباتي (carotid abnormalities) (تصلب الشرايين Atherosclerosis) أو حتى حالات نادرة من مرض الزهري (Syphilis).
 
في لبنان، يمكن أن يساعد التحكم في التلوث الضوضائي (أبواق السيارات، البناء، المحركات، الصراخ، تدريب العسكر على إطلاق النار في المعسكرات) في تقليل طنين الأذن الذي زاد منذ التعرض القصير للضوضاء بعد انفجار بيروت. كما تزيد الميول الوراثية والتوتر من هذه الأعراض ويهدف العلاج إلى علاج السبب بالمكملات الغذائية ومراجعة طبيبك وبعض الدراسات حول الوخز بالإبر الصينية للأذن.
 
لمزيد من المعلومات الإتصال بالدكتور حنينا أبي نادر على الرقم 961 3 944331 أو عبر البريد الإلكتروني: hanina.abinader@gmail.com في مركز سان ميشال الطبي – أنطلياس. 
د. حنينا ابي نادر ,
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