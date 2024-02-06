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لتفادي الشيب المبكر.. إليك هذه الأطعمة الثمانية

6
FEBRUARY
2024
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يلعب العامل الوراثي دوراً كبيراً في ظهور الشيب المبكر، لكن من غير المعروف الآلية الوراثية لهذه الظاهرة. كما أن هناك ارتباطا واضحا بين العوامل النفسية وظهور الشيب المبكر، وخاصة الانفعالات الشديدة والمفاجئة مثل الخوف الشديد. لكن تلعب التغذية أيضاً دوراً واضحاً في حدوث الشيب المبكر، خاصة في حالة وجود نقص شديد في بعض العناصر الغذائية المهمة في تكوين مادة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر. لذا، فإنه، بحسب ما نشره موقع DNA India، هناك عدد من الأغذية التي تساعد في تجنب الإصابة بالشيب المبكر للشعر، وهي:
 
1. الجوز (عين الجمل)
يحتوي الجوز (عين الجمل) على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية والنحاس، مما يعزز صحة الشعر ويمنع ظهور الشيب مبكراً.
 
2. التوت
التوت فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وتقاوم الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يساهم في ظهور الشيب في الشعر.
 
3. السبانخ
يدعم السبانخ، المعروف بمحتواه المرتفع من الحديد وفيتامينات A وC، الشعر الصحي ويساعد على منع الشيب المبكر.
 
4. سمك السلمون
تعمل أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون على تغذية الشعر والحفاظ على لونه.
 
5. الأفوكادو
يعزز تناول الأفوكادو، الغني بالفيتامينات والدهون الصحية، مرونة الشعر ويمنع الشيب المبكر.
 
6. البطاطا الحلوة
تدعم البطاطا الحلوة إنتاج الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.
 
7. اللوز
لأنه غني بالفيتامينات E وB، يساهم اللوز في صحة الشعر بشكل عام وقد يمنع الشيب المبكر.
 
8. البروكلي
يحتوي البروكلي على فيتامينات A وC، مما يساعد في إنتاج بلسم طبيعي لفروة الرأس.
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