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لا تخافوا من النشويات.. 9 أطعمة مفيدة صحياً

6
FEBRUARY
2024
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من بين المفاهيم الشائعة أن الأطعمة عالية الكربوهيدرات تكون غالبًا غير مفيدة للصحة العامة، إلا أن جميع الكربوهيدرات تقف على قدم المساواة. بعض الأطعمة عالية الكربوهيدرات يمكن أن تكون مغذية بشكل لا يصدق ومفيدة للصحة العامة.
 
بحسب ما نشره موقع Health Shots، تشمل قائمة الأطعمة عالية الكربوهيدرات ما يلي:
 
1. الكينوا
يتم عادة الاستهانة بالكينوا كطعام عندما يتعلق الأمر بإضافة طعام عالي الكربوهيدرات إلى نظام غذائي منتظم. لكنها ينبغي معرفة أن حبوب الكينوا غنية بالكربوهيدرات بالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا للبروتين والألياف. كما تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والحديد وفيتامين B.
 
2. الشوفان
يعتبر الشوفان من العناصر الأساسية في وجبة الفطور، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمستويات الطاقة المستدامة. كما يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
 
3. الموز
يحتوي الموز على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبوتاسيوم. ويعد الموز فاكهة مثالية عند تناولها قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى أنه يدعم وظيفة العضلات.
 
4. البطاطا الحلوة
إن البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات المعقدة، كما أنها غنية بالفيتامينات A وC والبوتاسيوم والألياف. إنها رائعة لدعم وظيفة المناعة وتعزيز صحة الأمعاء.
 
الحبوب الكاملةالحبوب الكاملة
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5. الخبز والحبوب الكاملة
تضمن الأصناف المكررة الحصول على فوائد الكربوهيدرات المعقدة والألياف والمواد المغذية الأساسية مثل فيتامينات B والحديد.
 
6. البقوليات
تمنح الفاصوليا والعدس والبازلاء كميات مناسبة من الكربوهيدرات والألياف، وكذلك البروتين. كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم، مما يجعلها خيارًا صحيًا للقلب.
 
7. الحمص
إن الحمص سواء تم تناوله محمصًا أو مسلوقًا، يعتبر من الأطعمة المغذية الغنية بالكربوهيدرات. إنه غني بالألياف والبروتين والمغذيات الدقيقة المختلفة.
 
8. الأرز البني
على عكس الأرز الأبيض، يحتفظ الأرز البني بطبقات النخالة، مما يجعله مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات.
 
9. التوت
تكون الفواكه عادة أقل في الكربوهيدرات بالمقارنة مع الحبوب والبقوليات، لكن يحتوي التوت والفراولة على نسبة عالية نسبيًا من الكربوهيدرات بالإضافة إلى كونها فاكهة مليئة بمضادات الأكسدة والألياف.
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