شمع الأذن قد يكون مؤشرا على هذه الأمراض

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يتكون شمع الأذن من خلايا جلد متساقطة وإفرازات الغدد الصملاخية والشمعية التي تقع في الأذن الخارجية، ويعتبر أمرا طبيعيا، إلا أن زيادة معدلاته قد تكون مؤشرا على وجود حالات مرضية معينة.

مرض الذئبة

واحد من الأمراض المناعية الذي يتسبب في شعور المرضى بالتعب الشديد، والإصابة بالطفح والحكة في الجلد وآلام في المفاصل والعضلات وأعراض أخرى مثل فقدان الوزن وتساقط الشعر وتقرحات الفم وتورم الغدد.

يمكن أن يمتد هذا الالتهاب أيضا إلى الأذنين، مما قد يتسبب في إنتاج الشمع بشكل غير طبيعي.

التهاب الأذن الخارجية

حالة تؤدي إلى تورم قناة الأذن واحمرارها، وغالبا ما يكون مؤلما.

إحدى العلامات الرئيسية التي تشير إلى احتمال إصابتك هي زيادة شمع الأذن، أو حتى نزول القيح من قناة الأذن.

كيف نتعامل مع شمع الأذن؟

استخدام أعواد القطن هو آخر شيء يجب عليك فعله لأنه يمكن أن يؤدي إلى تلف قناة الأذن وربما طبلة الأذن، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع.

إذا كنت تعاني من انسداد الأذنين، فتحدث إلى الصيدلي الذي يمكنه تقديم المشورة بشأن العلاج.

لكن اذهب إلى طبيبك العام إذا لم يختفي تراكم الشمع خلال خمسة أيام تقريبا أو إذا لم تتمكن من سماع أي شيء.