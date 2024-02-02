living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شمع الأذن قد يكون مؤشرا على هذه الأمراض

2
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتكون شمع الأذن من خلايا جلد متساقطة وإفرازات الغدد الصملاخية والشمعية التي تقع في الأذن الخارجية، ويعتبر أمرا طبيعيا، إلا أن زيادة معدلاته قد تكون مؤشرا على وجود حالات مرضية معينة.
مرض الذئبة
 
واحد من الأمراض المناعية الذي يتسبب في شعور المرضى بالتعب الشديد، والإصابة بالطفح والحكة في الجلد وآلام في المفاصل والعضلات وأعراض أخرى مثل فقدان الوزن وتساقط الشعر وتقرحات الفم وتورم الغدد.
 
يمكن أن يمتد هذا الالتهاب أيضا إلى الأذنين، مما قد يتسبب في إنتاج الشمع بشكل غير طبيعي.
 
التهاب الأذن الخارجية
 
حالة تؤدي إلى تورم قناة الأذن واحمرارها، وغالبا ما يكون مؤلما.
 
إحدى العلامات الرئيسية التي تشير إلى احتمال إصابتك هي زيادة شمع الأذن، أو حتى نزول القيح من قناة الأذن.
 
كيف نتعامل مع شمع الأذن؟
 
استخدام أعواد القطن هو آخر شيء يجب عليك فعله لأنه يمكن أن يؤدي إلى تلف قناة الأذن وربما طبلة الأذن، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع.
 
إذا كنت تعاني من انسداد الأذنين، فتحدث إلى الصيدلي الذي يمكنه تقديم المشورة بشأن العلاج.
 
لكن اذهب إلى طبيبك العام إذا لم يختفي تراكم الشمع خلال خمسة أيام تقريبا أو إذا لم تتمكن من سماع أي شيء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   