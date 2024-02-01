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اشربوا الشاي بدلاً من القهوة في الصباح.. لهذه الأسباب

1
FEBRUARY
2024
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اعتاد الكثيرون على تناول القهوة في الصباح للحصول على دفعة من الطاقة والنشاط، لكن عندما يتعلق الأمر بمشروب صحي صباحاً فإن الكفة الراجحة ربما تميل لصالح مشروب الشاي.
 
فقد أكد خبراء التغذية أن هناك على الأقل خمسة أسباب تشجع على استبدال القهوة بالشاي صباحاً رغم أن هذه الفكرة ربما تكون صعبة للغاية للعديد من الأشخاص، بحسب ما نشره موقع Health Shots.
 
1- محتوى الكافيين
ومن المؤكد أن الكافيين يمنح دفعة من الطاقة، لكنه ضار إذا لم يتم تناوله باعتدال فيما محتواه في الشاي أقل من القهوة، لذا فإن شرب الشاي يخدم الجسم بطريقة أفضل.
 
وأوضحت خبيرة التغذية أفني كاول أن "الشاي يحتوي عادةً على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة. في حين أن الكافيين يمكن أن يوفر دفعة أولية من الطاقة، إلا أن الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى العصبية والقلق وأنماط النوم المضطربة".
 
كما أشارت إلى أن "الشاي يوفر كمية معتدلة من الكافيين، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية المحتملة".
 
2- استيقاظ تدريجي
إلى ذلك يشعر الكثيرون بالكسل قليلاً عند الاستيقاظ في الصباح حيث توفر القهوة لهم دفعة فورية من الطاقة ومفاجأة والتي قد لا تكون جيدة لشخص يشعر لا يزال يشعر بالنعاس.
 
ووفقاً لخبيرة التغذية كاول، يحتوي الشاي على حمض أميني يعرف باسم إل-ثيانين، والذي له تأثير مهدئ ويمكن أن يوازن التأثيرات المحفزة للكافيين.
 
كما يمكن أن يؤدي إلى تجربة استيقاظ تدريجية ولطيفة مقارنة بالصدمة المفاجئة أحيانًا من القهوة.
 
3- الترطيب
في موازاة ذلك يعد الجفاف مشكلة مزمنة مع القهوة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد. ويكون الأمر أكثر حدة في فصل الشتاء، مع الأخذ في الاعتبار أن استهلاك السوائل يقل في أشهر الشتاء القصوى.
 
والقهوة مدرة للبول، مما يعني أنها قد تؤدي إلى زيادة إنتاج البول واحتمال الجفاف.
 
من ناحية أخرى، يساهم الشاي في الترطيب، لأنه يتكون في المقام الأول من الماء. يعد البقاء رطباً في الصباح أمراً بالغ الأهمية للرفاهية العامة.
 
4- تعزيز مضادات الأكسدة
كذلك يعد الشاي وخصوصاً الشاي الأخضر، غنيا بمضادات الأكسدة التي لها فوائد صحية مختلفة، بما يشمل دعم جهاز المناعة وحماية الخلايا من التلف.
 
في حين أن القهوة تحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، إلا أن الأنواع والكميات قد تختلف.
 
5- حساسية المعدة
ويمكن أن تكون القهوة أكثر حمضية من الشاي، مما قد يسبب إزعاجاً في المعدة لبعض الأفراد.
 
فيما يميل الشاي إلى أن يكون ألطف على المعدة، مما يجعله خياراً مفضلاً لأولئك الذين يعانون من حساسية الحموضة أو مشاكل في الجهاز الهضمي.
 
وفي النهاية يعتمد الاختيار بين القهوة والشاي في الصباح على التفضيلات الفردية، وتحمل الكافيين، والاعتبارات الصحية.
 
في حين أن الاعتدال مهم والاستماع إلى استجابة الجسم لكل مشروب يمكن أن يساعد في العثور على أفضل ما يناسب الروتين الصباحي لكل شخص على حدة.
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