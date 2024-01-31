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"داء العطيفات".. مفاجأة أخرى تتعلق بتغير المناخ

31
JANUARY
2024
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تشير الأدلة الحالية إلى أن العديد من الكائنات الحية سوف تكافح من أجل مواكبة المناخ المتغير على الأرض. ولكن تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن أن بعض مسببات الأمراض سوف تتكيف، بل تزدهر، بما يشمل الحشرات التي تسبب مرض الإسهال الشائع وهو ما يعرف باسم "داء العطيفات".
 
سي كولاي وسي جيجوني
وفقًا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية PLOS Computational Biology، تم العثور على مسببات مرض منهك وحيواني المنشأ في جنس البكتيريا Campylobacter. في حين أن هناك 17 نوعًا وست سلالات فرعية، فإن النوعين اللذين يُترجمان إلى مرض بشري هما في أغلب الأحيان C. jejuni وC. coli، اللذان ينتشران إلى البشر عمومًا من المنتجات الحيوانية.
 
بكتيريا كامبيلوباكتر
قام علماء بريطانيون بالتحقيق في كيفية تأثير درجات الحرارة المرتفعة والأيام الأطول وزيادة الرطوبة - وجميع الآثار الجانبية لتغير المناخ الحالي للأرض - على انتقال بكتيريا كامبيلوباكتر، واكتشفوا وجود ارتباط كبير بالمرض وارتفاع درجة حرارة الكوكب.
 
داء العطيفات
وقال جيوفاني لو إياكونو، محاضر أول في الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة في جامعة سري، إن "هذه المعلومات لا تقدر بثمن، لأن أمراض مثل داء العطيفات تسبب إزعاجًا للأفراد، علاوة على أن لها آثاراً مجتمعية هائلة، حيث يضطر المرضى إلى التغيب عن العمل، وتضع ضغطًا إضافيًا على الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم".
 
درجة الحرارة والرطوبة
قام الباحثون بتحليل بيانات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، التي تضمنت حوالي مليون حالة من حالات داء العطيفة في إنجلترا وويلز على مدار 20 عامًا. وباستخدام نموذج رياضي يأخذ في الاعتبار بيانات الطقس المقارنة، وجد الفريق صلة واضحة بين المرض والمناخ.
 
في حين ظلت الحالات مستقرة عندما كانت درجات الحرارة أقل من 8 درجات مئوية، زادت الحالات بشكل مطرد لكل ارتفاع قدره 5 درجات مئوية في درجة الحرارة. وكان هناك أيضًا ارتفاع حاد في معدلات الإصابة بالعدوى عندما تتراوح نسبة الرطوبة بين 75% و80%. وأخيرًا، كشفت الأيام الأطول (أكثر من 10 ساعات من ضوء الشمس) مرة أخرى عن معدل أعلى للعدوى، وأكثر من ذلك عندما ارتبطت أيضًا بارتفاع نسبة الرطوبة. ومع ذلك، لم يجدوا أي صلة مع المرض ومتغيرات المطر أو الرياح.
 
السلوكيات والتواصل الاجتماعي
وقال الباحث لو إياكونو: "ما اكتشفناه هو أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وزيادة طول النهار ترتبط بانتشار داء العطيفات. ومن الممكن أن الطقس الدافئ يزيد من بقاء وانتشار المرض"، أو بدلا من ذلك يمكن أن يكون سلوك الناس وكيفية تواصلهم الاجتماعي خلال هذه الفترات.
 
وأضاف: "ومع ذلك، ما نعرفه هو أن تغير المناخ ليس له تأثير بيئي فحسب، بل لديه القدرة على التأثير سلبًا على صحة البشر من خلال المساعدة في انتشار الأمراض المعدية".
 
1 من كل 10 في العالم
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يصاب حوالي واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم حاليًا بمرض بكتيريا العطيفة كل عام، وهو أحد الأسباب الرئيسية لمرض الإسهال. تنتقل العدوى في أغلب الأحيان عن طريق الدواجن غير المطبوخة جيدًا واللحوم ومنتجاتها الأخرى، بالإضافة إلى الحليب الملوث (والخام) والماء والثلج، وتكون العدوى مزعجة للغاية. تستمر أعراض الإسهال وآلام البطن والصداع والغثيان والقيء والحمى عادة من ثلاثة إلى ستة أيام، ولكن يمكن أن تستمر لمدة 10 أيام. إن المزيد من البكتيريا القادرة على الازدهار في بيئة متغيرة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية مثل داء العطيفة.
 
فهم الأنماط المعقدة
وقال جوردون نيكولز، أستاذ زائر في جامعة سري: "يمكن أن تساعدنا البيانات البيئية على فهم الأنماط المعقدة في انتشار الأمراض. إن الحصول على هذه المعرفة لا يقدر بثمن لأنه يمكن أن يساعد في تحديد المناطق المعرضة لتفشي الأمراض المحتملة والتأكد من حصولها على المعلومات اللازمة، والتعرف على أن الموارد المتاحة لعلاج الأشخاص المتضررين والحد من انتشار المرض إلى مناطق أخرى."
 
منذ عهد أبقراط
وقال لو إياكونو إنه مفهوم تمامًا "منذ عهد أبقراط، كان هناك إجماع كبير على أن الطقس والمناخ يؤثران على انتشار الأمراض".
 
وأضاف أنه يوجد "الآن وصف تفصيلي لكيفية تأثير الطقس على المرض، والخطوة التالية هي فهم السبب. والأهم من ذلك، من خلال النهج الشفاف والبسيط من الناحية المفاهيمية، يمكن الآن معرفة خطر الإصابة بالمرض في ضوء تغيرات الطقس".
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