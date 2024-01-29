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الشاي يطيل العمر.. لكن بهذه النسبة يوميا

29
JANUARY
2024
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يعتقد العلماء أن هناك صلة بين العيش لمدة أطول وشرب الشاي، لكن الأمر كله يرجع إلى "النسبة المثالية".
 
وتشير أبحاثهم إلى أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي يمكن أن يساعد في إبطاء "الشيخوخة البيولوجية"، واقترحت أن الشاي الأسود يحتوي على معادن مرتبطة بصحة القلب والدماغ والأمعاء.
 
نظر الباحثون في جامعة سيتشوان في تشنغدو بالصين إلى بيانات 5998 بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عاما بالإضافة إلى 7931 شخصا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما في الصين.
 
وخلص الخبراء إلى أن أولئك الذين شربوا الشاي أظهروا علامات على "شيخوخة بيولوجية أبطأ".
 
هل سمعت عن قبائل عربية في سيرلانكا ؟
 
وقال العلماء إن "استهلاك حوالي 3 أكواب من الشاي أو 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي يوميا أظهر فوائد أقوى بمكافحة الشيخوخة".
 
ووجدوا أيضا أن أولئك الذين توقفوا بعد ذلك عن شرب الشاي يشيرون إلى "زيادة أعلى في تسارع الشيخوخة البيولوجية".
 
وأشار الباحثون إلى أن "البوليفينول الموجود في الشاي، له تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية". 
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