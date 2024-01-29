living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"تحسن المزاج".. فائدة مذهلة لتناول فاكهة الكيوي

29
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكتشف بحث جديد من نيوزيلاندا فائدة مذهلة في تناول فاكهة الكيوي، حيث إنها تحتوي على مكونات مرتبطة بعوامل تنعكس في وقت قياسي على الصحة العقلية والجسدية.
 
وفي الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، وجد الباحثون من جامعة أوتاغو، أن الفاكهة ذات الفراء تحسن الحيوية والمزاج في أقل من 4 أيام، وفقا لموقع "MirageNews".
 
كما يحتوي الكيوي على فيتامين "C" الذي ارتبط بتحسن المزاج والحيوية والرفاهية وانخفاض الاكتئاب، بينما يرتبط نقص معدلاته بارتفاع الاكتئاب والضعف الإدراكي.
 
 
وأخضع العلماء في بحثهم 155 شخصا بالغا يعانون من انخفاض فيتامين "سي" لنظام غذائي لمدة 8 أسابيع، إذ تناول المشاركون يوميا مكملات فيتامين "سي"، أو دواء وهميا، أو حبتين من فاكهة الكيوي، ثم أبلغوا باستخدام الاستطلاعات الموجودة عبر الهاتف الذكي عن مستوى حيويتهم، ومزاجهم، وازدهارهم، فضلا عن جودة نومهم وفترته، ونشاطهم البدني.
 
كما وجد الباحثون أن مكملات فاكهة الكيوي حسّنت الحيوية والمزاج خلال 4 أيام، فيما بلغت ذروة التأثير من 14 إلى 16 يوم، بينما أدى فيتامين "سي" إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل طفيف حتى اليوم الـ12.
 
من ناحيته، يقول المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور بن فليتشر، والذي أجرى البحث كجزء من رسالة الدكتوراه في أوتاغو، إن فهم الفروق الدقيقة في متى وكيف تحدث هذه التأثيرات يوما بعد يوم يسهم في معرفتنا بالفوائد المحتملة للأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بفيتامين "سي" على الصحة العقلية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   