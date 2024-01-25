طبيبة تكشف ألم الأسنان الذي لا ينبغي تأجيل علاجه

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تشير طبيبة الأسنان ناتاليا كادكالوفا، إلى أن الشعور بألم في الأسنان يجبر الشخص على مراجعة طبيب الأسنان بأسرع وقت ممكن.

ووفقا لها، ألم الأسنان هو سبب وجيه لمراجعة طبيب الأسنان، لأنه في بعض الحالات يجب اتخاذ إجراءات سريعة لعلاجه وفي حالات أخرى يمكن تأجيل ذلك.

وتقول في حديث لراديو "سبوتنيك": "إذا كان الشخص يعاني من ألم جميع أسنانه عندما يتناول الآيس كريم أو الماء البارد، فقد يكون السبب التهاب الأنسجة الصلبة للأسنان أو تشققات في المينا. وهذا بالطبع سبب وجيه لمراجعة طبيب الأسنان عندما تتوفر الفرصة. لأنه غالبا ما يستمر الألم فترة قصيرة في أحد الأسنان بسبب الطعام البارد أو الساخن لوجود تسوس عميق. هذه عملية مزمنة، ولكن خلال فترة زمنية - أسبوع مثلا ستتفاقم الحالة، وحينها لا بد من مراجعة طبيب الأسنان قبل أن يسبب التسوس ألما أكثر حدة".

وتضيف: "إذا حدث أثناء التعرض للحرارة، ألم حاد ومفاجئ في السن، ويستمر خلال 30 ثانية، فمن المرجح أن يكون السبب التهاب لب السن (التهاب الحزمة الوعائية العصبية للسن)، وفي هذه الحالة يجب على الشخص فورا مراجعة طبيب الأسنان. وإذا كان ألم السن ليلا، فقد يشير إلى عملية التهابية حادة. وإذا لم يعالج، فسوف يتطور إلى التهاب لب السن. أما الألم عند العض فيشير إلى عدوى وعملية التهابية خارج السن بالفعل".

ووفقا لها، تقلل الفحوصات الروتينية المنتظمة، من خطر الإصابة بألم شديد في الأسنان وارتفاع تكاليف العلاج.