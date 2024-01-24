مضادات اكتئاب "تحفز" الجسم على مكافحة السرطان!

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أثبت علماء في الصين أن نوعا جديدا من مضادات الاكتئاب يمكن أن يكون له أيضا القدرة على تحفيز الجسم لمحاربة بعض أنواع السرطان.

وفي تركيبة استراتيجية مع الأدوية المضادة للورم، يبدو أن مضاد الاكتئاب "أنسوفاكسين هيدروكلوريد" يمنع نمو خلايا سرطان القولون في الفئران، ما يقوي جهاز المناعة ويحفز شكلا من أشكال موت الخلايا المبرمج.

وحتى الآن، لم يتم اختباره على البشر، فمن غير الواضح كيف ستترجم النتائج كعلاج فعلي للسرطان.

ومع ذلك، وجد العلماء أن "أنسوفاكسين هيدروكلوريد" عزز بعض الخلايا في الفئران، تسمى CD8 + T، والتي تعد أقوى المؤثرات في الاستجابة المناعية المضادة للسرطان. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الفئران في الدراسة زيادة في نسبة الخلايا القاتلة الطبيعية والبلاعم في الطحال والورم، ما أدى في النهاية إلى تثبيط نمو السرطان.

وعندما أعطى فريق البحث كل من "أنسوفاكسين" والعلاج المناعي للسرطان للفئران، تمكن من القضاء تماما على الأورام لدى 20% من العينات، ما أدى إلى إنتاج مناعة طويلة الأمد.

ويخلص الفريق إلى أنه "بشكل عام، يشير عملنا إلى أن مركب "أنسوفاكسين هيدروكلوريد" قد يكون طريقة واعدة لعلاج السرطان".

واجتاز "أنسوفاكسين هيدروكلوريد" المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بنجاح وتمت الموافقة عليه لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد في الصين. وفي الولايات المتحدة، يخضع الدواء حاليا للمراجعة من قبل المسؤولين في إدارة الغذاء والدواء.

وتشير الأدلة إلى أن الاكتئاب وغيره من أشكال الضغط النفسي هي عوامل خطر لتعزيز نمو السرطان، على الأرجح عن طريق قمع الاستجابات المناعية، ولكن من الصعب تأكيد ما إذا كانت مضادات الاكتئاب يمكن أن تساعد في مكافحة هذا الخطر أم لا.

وبحثت دراسات قليلة في هذا السؤال بطريقة صارمة بين المشاركين من البشر، ومن الصعب استخلاص نتائج من هذه التجارب.

والأهم من ذلك، لا يبدو أن مضادات الاكتئاب تعمل في مكافحة السرطان بمفردها. ويجب دمجها مع الأدوية المضادة للسرطان التي تمنع الأورام من الاختباء من جهاز المناعة في الجسم.

نشرت الدراسة في مجلة Frontiers in Pharmacology.