إذا كنت تتبع هذا النظام الصحي أرجوك لا تفعل.. إليك التفاصيل

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مع التطور العلمي الأخير وكثرة النظريات الصحية حول الأنظمة الغذائية الأمثل، دقّت طبيبة ناقوس الخطر بشأن أكثرها شيوعاً، قائلة: "إذا كنت من هؤلاء من فضلك لا تفعل".

خطأ شائع جداً

في التفاصيل، حذر خبراء من خطأ شائع يقع فيه بعض الأشخاص عند تناول بذور الشيا.

وكشفوا أن هذا الطعام الفائق الغني بمضادات الأكسدة يعمل على تحسين عملية الهضم وتخفيف الإمساك فعلاً، إلا أنه حال تناولته بدون سائل، فيمكن أن يشكل كتلة تشبه الخرسانة في الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى تعلقها وعسر هضمها.

ونصحت الدكتورة ويندي ليبريت، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي في مركز كاليفورنيا للصحة في كاليفورنيا، الناس بعدم تناول بذور الشيا الجافة أبداً، مشددة على ضرورة خلطها مع أي سائل آخر كالحليب مثلاً.

كما أوضحت في فيديو عبر حسابها في "تيك توك"، أنه يمكن لبذور الشيا أن تمتص ما يصل إلى 27 مرة وزنها من الماء، راجية عدم تناولها جافة.

ونبّهت متابعيها قائلة: "التزموا وإلا ستزورون طبيب الجهاز الهضمي قريبا.

كذلك شاركت ليبريت صورة لكرة من بذور الشيا عالقة في مريء الشخص، وهو الممر الذي يربط الفم بالمعدة.

ونصحت لتجنب مثل هذه الحادثة، بشرب الكثير من الماء أثناء تناول بذور الشيا، ونقعها أولاً دائماً.

إياكم!

يشار إلى أن هذا التحذير كان جاء بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من مقاطع الفيديو التي تقترح تناول وشرب بذور الشيا عقب أن ادعى الكثيرون أنه يمكن استخدام البذور للمساعدة في اتباع نظام غذائي.

وفي كلامها، عادت ليبريت أيضا إلى تقرير صدر عام 2014 في المجلة الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي، يشرح بالتفصيل حالة رجل يبلغ من العمر 39 عاما مصابا ببذور الشيا المنحشرة في المريء، حيث توجه المريض، الذي يعاني أيضا من الربو، إلى مستشفى في ولاية كارولينا الشمالية، واشتكى من أنه يواجه صعوبة في البلع.

وقبل حوالي 12 ساعة من طلب الرعاية الطبية، أخبر الأطباء أنه ابتلع ملعقة كبيرة من بذور الشيا الجافة، وأكدت الاختبارات أن "هلام بذور الشيا الرطبة" أدى إلى انسداد المريء.

واحتاج الرجل في النهاية إلى إجراء تنظير داخلي لدفع بذور الشيا إلى معدته وحل الانسداد.

يذكر أن مثل هذه الحالات إذا ما تركت من دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى انسداد المريء الذي بدوره يؤدي إلى صعوبة في البلع، وعدم القدرة على تناول الطعام، وصعوبة في التنفس، وتمزيق المريء.