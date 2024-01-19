لهذا السبب.. العيون تدمع في البرد

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يعاني الكثر مع الدخول في فصل الشتاء من تغيرات عدة تطرأ على الجسم، منها دمع العينيين الذي يزداد عند تدني درجات الحرارة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال خبراء العيون إن سيلان العين خلال فصل الشتاء أمر طبيعي تماماً، ويمكن لعدد من العلاجات البسيطة التخفيف منه.

وأضافوا أن الهواء البارد يؤدي إلى جفاف الجلد بسبب قلة الرطوبة في الجو وهذا يؤدي لجفاف الأنسجة وتشقق الجلد، وهو ذات التأثير الذي يلحق بالعينين.

وقال طبيب العيون مايكل بروسكو: "السبب وراء دمع أعيننا كثيرا عندما يصبح الطقس باردا في الخارج هو أن أعيننا تجف".

عندما تخرج من المنزل، يقوم الهواء البارد بتجريد العين من الرطوبة، وبالتالي تكافح القنوات الدمعية لإنتاج ما يكفي من الدموع.

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يؤدي هذا إلى رد فعل مبالغ فيه في العين يُعرف باسم "منعكس الدموع"، حيث تؤدي الإشارات المرسلة بين الأعصاب الموجودة في الجزء الخلفي من العين والدماغ إلى إنتاج الدموع الزائدة للتعويض عن الجفاف.

ويكون البعض أكثر عرضة لمتلازمة جفاف العين من غيرهم.

على سبيل المثال، قال بروسكو إن الأشخاص الذين يعملون أمام شاشة الكمبيوتر طوال اليوم لديهم طبقة دمعية أرق أو أقل جودة فوق أعينهم لأن عيونهم "متوترة" للغاية.

من جانبه، قال رونالد إل بينر، رئيس جمعية البصريات الأميركية: "إذا استمرت الأعراض لفترات طويلة من الزمن، فمن الأفضل زيارة طبيب العيون الخاص بك".

وأضاف: "العيون الجافة المتقدمة قد تلحق الضرر بالسطح الأمامي للعين وتضعف الرؤية، لذلك من المهم فحصها".