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بذور الكتان أم الشيا.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

19
JANUARY
2024
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إذا كان الشخص في رحلة لإنقاص الوزن، يجب أن يتأكد من إدراج البذور الصحية في نظامه الغذائي.
 
لكن قد يحتار البعض بشأن ما إذا كان ينبغي تناول بذور الكتان أو بذور الشيا لإنقاص الوزن.
 
إن بذور الشيا هي بذور صغيرة ذات شكل بيضاوي، بينما بذور الكتان مسطحة وأكبر حجماً، يمتلئ كليهما بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والألياف، ما يجعلهما من الأطعمة الفائقة.
 
ووفق موقع Health Shots، يمكن التعرف على أيهما أفضل لإنقاص الوزن من خلال الخصائص والأسباب التالية:
 
الفوائد الصحية لبذور الكتان
1. تأثير مضاد للالتهابات: تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا-3 الدهنية. هي تساعد على مكافحة التهابات الجسم ومنع الإجهاد التأكسدي. وتقول اختصاصية التغذية راميا بي. إنها تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية المختلفة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.
 
2. صحة الأمعاء: تساعد بذور الكتان في تعزيز صحة الأمعاء، لأنها غنية بالألياف الغذائية. وتتخمر الألياف في الأمعاء الغليظة وتحسن صحة الأمعاء عن طريق إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.
 
3. تأثير مضاد لمرض السكري: تقول راميا إن بذور الكتان مليئة بالألياف والدهون الصحية، لذا فإن تناولها بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تحسين حساسية الأنسولين.
 
فوائد صحية لبذور الشيا
1. تقليل خطر أمراض القلب: إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا يمكن أن يعزز صحة القلب، لأنه يساعد في تقليل نسبة الكولسترول الضار LDL.
 
2. صحة البشرة والجلد: تقول راميا إن زيت بذور الشيا قد يساعد في علاج الأكزيما. فهو يقلل من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.
 
3. تأثير مضاد للأكسدة: تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم وحماية الجسم من الجذور الحرة.
 
4. تحسين صحة الأمعاء: تعمل بذور الشيا أيضاً على تحسين بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزيز صحة الأمعاء. تمنع الإمساك، لأنها مصدر جيد للألياف.
 
أسباب تفوق بذور الكتان
تعتبر بذور الكتان أفضل لإنقاص الوزن لأنها تحتوي على ألياف أكثر قابلية للذوبان. هي تساعد في السيطرة على الشهية وتعطي الشعور بالشبع لمدة طويلة. لذلك، فهي تساعد في فقدان الوزن.
 
وبما أن بذور الكتان تحتوي على المزيد من الألياف القابلة للذوبان، فإنها تشكل قواماً يشبه الهلام. يمكن تناول ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان يومياً لإنقاص الوزن.
 
نصائح مهمة
تعتبر بذور الشيا وبذور الكتان من الأطعمة الفائقة الغنية بالمواد المغذية غير أنه لا ينصح بتناولها نيئة لأنها تحتوي على سيانيد الهيدروجين والرصاص وغيرها من ترسبات المعادن الثقيلة، وهي معادن ثقيلة قد تكون سامة. إن الطريقة الأفضل لتناول بذور الكتان أو الشيا هي تحميصها، لأن الحرارة تدمر السيانيد والعناصر السامة الأخرى.
 
كما يمكن أيضاً استخدام بذور الكتان المطحونة لصنع مشروب لإنقاص الوزن، ما سيساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويحسن عملية الهضم. يتم تحضيره عن طريق خلط بذور الكتان المطحونة مع الماء الساخن.
 
كذلك قد تساعد بذور الكتان على إنقاص الوزن، إلا أنها يجب أن تكون جزءاً من نظام غذائي مليء بالأطعمة المغذية. يجب أيضاً المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لإنقاص الوزن.
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