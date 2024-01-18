living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 أسباب تبرر الفوائد الصحية لتناول عصير الكرفس

18
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتميز الكرفس، وهو أحد الخضروات الورقية الذي ينتمي إلى عائلة Apiaceae وهي نفس عائلة الجزر والبقدونس، بفوائد صحية متعددة. يشتهر الكرفس بنكهته المميزة ومحتواه المائي العالي، ويستخدم في الغالب في السلطات والحساء والوجبات الخفيفة. وبحسب ما نشره موقع Health Shots، إنه طعام منخفض السعرات الحرارية ويوفر العناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل الفيتامينات K وC. ويوضح الخبراء أن أفضل طريقة لجعل الكرفس جزءًا من النظام الغذائي اليومي هي شرب عصير الكرفس أول شيء في الصباح.
 
الفوائد الصحية لعصير الكرفس
تقول خبيرة التغذية أفني كول إن الأسباب التالية تجعل شرب عصير الكرفس مفيدًا للصحة بصفة عامة:
1. مغذيات وترطيب
يعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للترطيب نظرًا لمحتواه العالي من الماء، مما يساعد على تجديد السوائل في الجسم. تقول أفني كول: "إن عصير الكرفس المليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل الفيتامينات مثلA وK وC والمعادن المختلفة، يساهم في الحصول على مدخول غذائي متكامل".
 
 
2. خصائص مضادة للالتهابات
يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يفيد الأفراد الذين يعانون من حالات التهابية.
 
3. دعم صحة القلب
تساهم المركبات مثل الفثاليدات الموجودة في الكرفس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد محتوى الألياف في الكرفس أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.
 
4. تحسين أداء الجهاز الهضمي
يمكن أن يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال العمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم. كما أن توافر الألياف يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويقلل من خطر الإمساك.
 
5. التحكم في الوزن
بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواه العالي من الماء، يمكن أن يكون عصير الكرفس إضافة مفيدة لخطة التحكم في وزن الجسم، حيث يوفر العناصر الغذائية دون سعرات حرارية زائدة.
 
6. تحسين صحة الجلد
تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في تحسين صحة الجلد من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز بشرة متألقة. تقول أفني كول: "يساعد الترطيب الناتج عن عصير الكرفس أيضًا على ترطيب البشرة بشكل عام".
 
صنع عصير الكرفس
تشمل المكونات المطلوبة لتحضير عصير الكرفس ما يلي:
• سيقان الكرفس الطازجة (العضوية إن أمكن)
• الماء (اختياري للتخفيف)
 
طريقة التحضير:
• غسل سيقان الكرفس جيداً.
• قص القاعدة والقمم الورقية، مع ترك السيقان.
 
• تمرير الكرفس من خلال العصارة.
• أو في حالة استخدام الخلاط، يتم تقطيع الكرفس إلى قطع أصغر، ويضاف الماء ثم يتم الخلط وبعدها يجب تصفية العصير.
 
الكمية المناسبة
 
في حين أن عصير الكرفس يوفر هذه الفوائد الصحية المحتملة، فمن الضروري الحفاظ على نظام غذائي ونمط حياة متوازن. يجب أيضًا عدم الإفراط في تناول عصير الكرفس. قد تختلف الاستجابات الفردية لعصير الكرفس، ومن المستحسن استشارة اختصاصي تغذية مؤهل، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   