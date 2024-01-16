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تطبيق لتدريب الدماغ يؤدي لتقليل شدة وتأثير طنين الأذن!

16
JANUARY
2024
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توصلت دراسة جديدة إلى أن تطبيق الهاتف الذكي، الذي يستخدم برنامج الدردشة الآلي لتقديم العلاج السلوكي المعرفي، يمكن أن يقلل بشكل كبير من الضيق الناجم عن طنين الأذن، وكذلك القلق والاكتئاب الذي يصاحبه غالبًا.
 
وتوفر الأداة طريقة سهلة للوصول إلى العلاج للسيطرة على حالة طنين الأذن المنهكة، بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Frontiers in Audiology and Otology.
 
اكتئاب سريري
ويعد الإدراك الواعي للصوت بدون مصدر خارجي مؤلمًا. ويؤثر سلبًا على النوم والإدراك والتواصل وإحساس الشخص بالسيطرة، حيث يعاني حوالي ثلثي الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن من الاكتئاب السريري، ويذكر 10٪ منهم انخفاضًا كبيرًا في نوعية الحياة.
 
تخفيف وطأة طنين الأذن
ويمكن أن يشكل التعايش مع هذه الحالة غير القابلة للشفاء تحديًا. ولكن تبين أن هناك أدلة متزايدة على أن العلاج السلوكي المعرفي CBT يمكن أن يخفف من الضيق المرتبط بالطنين. اختبرت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا، الفعالية السريرية للعلاج السلوكي المعرفي الذي يقدمه تطبيق دردشة على الهاتف الذكي في تقليل التأثير المنهك لطنين الأذن.
 
مفهوم خاطئ وشائع
بدوره قال فابريس باردي، الباحث الرئيسي في الدراسة: "يعاني حوالي 1.5 مليون شخص في أستراليا، و4 ملايين في المملكة المتحدة، و20 مليون شخص في الولايات المتحدة الأميركية من طنين حاد في الأذنين".
 
وأوضح أن "أحد المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول طنين الأذن هو أنه لا يوجد شيء يمكن فعله حيال ذلك؛ حيث يمكن فقط التعايش معه. إنه مفهوم ببساطة غير صحيح، لأن المساعدة المهنية يمكن أن تقلل من الخوف والقلق المرتبط بالصوت الذي يعاني منه المرضى".
 
وتم تقديم أسلوب العلاج السلوكي المعرفي iCBT من خلال تطبيق للهواتف الذكية يسمى MindEar، الذي تم تطويره بواسطة فريق دولي متعدد التخصصات من علماء السمع وعلماء النفس والمتخصصين في الأذن والأنف والحنجرة.
 
وباستخدام برنامج دردشة آلي، يتضمن التطبيق ممارسات العلاج السلوكي المعرفي التقليدية لتحديد وتحدي الأفكار السلبية وتنشيط السلوك، بالإضافة إلى عناصر العلاج السلوكي المعرفي القائم على الوعي MCBT.
 
كما أنه يوفر للمستخدمين مقاطع صوتية وأدوات رعاية ذاتية مثل البودكاست وتمارين الاسترخاء الموجهة وتقنيات التنفس للمساعدة في إدارة طنين الأذن.
 
تكاليف أقل ومتوافر طوال الوقت
من جانبها قالت سوزان بوردي، الباحثة المشاركة في الدراسة: "من المعروف أن العلاج السلوكي المعرفي يساعد الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن، لكنه يتطلب طبيبا نفسيا مدربا"، شارحة أنه يعد أسلوبًا "مكلفًا وغالباً ما يصعب الوصول إليه.
 
لكن يستخدم تطبيق MindEar مزيجًا من العلاج السلوكي المعرفي وتمارين اليقظة الذهنية والاسترخاء بالإضافة إلى العلاج الصوتي للمساعدة في تدريب رد فعل الدماغ حتى يتمكن الشخص من التخلص من طنين الأذن، أو على الأقل يتلاشى الصوت المسموع بدون مصدر خارجي في الخلفية ويصبح أقل إزعاجًا بكثير".
 
10 دقائق يوميًا 8 أسابيع
تفاعل المشاركون في الدراسة مع تطبيق MindEar لمدة 10 دقائق يوميًا لمدة ثمانية أسابيع. أجرت المجموعة المختلطة أربع مكالمات فيديو مدة كل منها 30 دقيقة خلال تلك الفترة. كان مؤشر طنين الأذن الوظيفي TFI، وهو استبيان تقرير ذاتي يقيس شدة الطنين وآثاره السلبية عبر مجالات متعددة، هو مقياس النتيجة الأولية. تتراوح درجات TFI من صفر إلى 100.
 
وتشير الدرجات الأقل من 25 إلى طنين خفيف، وتشير 25 إلى 50 إلى طنين كبير، وتشير أكبر من 50 إلى طنين شديد. يعتبر التغيير في درجة TFI بمقدار 13 نقطة أو أكثر ذا أهمية سريرية. وكانت درجات القلق والاكتئاب، واحتداد السمع مقاييس التقييم الثانوية.
 
انخفاض ملحوظ بمرور الوقت
انخفض TFI بشكل ملحوظ مع مرور الوقت في كلا المجموعتين. بعد العلاج الذي دام ثمانية أسابيع، شهد 42% من مجموعة MindEar فقط و64% من المجموعة الهجينة تحسنًا ملحوظًا من الناحية السريرية.
 
وفي متابعة لمدة 16 أسبوعًا، كانت النسبة 64% لكلا المجموعتين. وكانت أعظم التحسينات في مجالات الاسترخاء والعاطفة والشعور بالسيطرة والنوم. ولاحظ الباحثون أيضًا تحسنًا ملحوظًا في أعراض القلق والاكتئاب بين المشاركين.
 
ولم يكن للتدخل تأثير كبير على احتداد السمع. واختتم بروفيسور باردي قائلًا: إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت هناك أي علاقة بين خصائص مرضى الطنين ونجاح طرق تقديم العلاج المختلفة.
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