راقبها جيدا.. 4 علامات تنذر بخطر سرطان الفم

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يوصي أطباء الأسنان دائما بمراقبة العلامات التي تظهر على الفم والتي يمكن أن تكون إشارة على الإصابة بسرطان الفم.

وفيما يلي 4 أعراض يجب الانتباه إليها:

تقرحات غير قابلة للشفاء

القروح يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم، إنها شائعة ولا ينبغي أن تكون مصدر قلق إذا شفيت بسرعة.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يجب فحص القرحات التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو تنمو مرة أخرى بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق.

وقال الدكتور مايكل هو، استشاري سرطان الوجه والرقبة والفم في جامعة ليدزهو: "العلامة الأكثر شيوعاً لسرطان الفم هي القرحة المستمرة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

تورم أو كتل

يمكن أن تكون التورمات والكتل غير المبررة حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان.

وفي حالات أقل شيوعا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين ويمكن أن تظهر أيضا على شكل سماكة في الفم أو على الشفة.

يحث الدكتور هو أي شخص يلاحظ هذه الأعراض على زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام، الذي قد يحيله لإجراء تقييمات عاجلة.

بقع حمراء أو بيضاء

يمكن أن تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء.

يجب تقييم البقع البيضاء من قبل الطبيب، حيث إنها يمكن أن تظهر بسبب وجود عدوى فطرية.

الخدر

يمكن أن يكون الخدر حول الفم أو اللسان علامة تحذيرية لسرطان الفم.

ويقول الخبراء إن هذا الوخز والخدر يمكن أن يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.