living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

راقبها جيدا.. 4 علامات تنذر بخطر سرطان الفم

15
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يوصي أطباء الأسنان دائما بمراقبة العلامات التي تظهر على الفم والتي يمكن أن تكون إشارة على الإصابة بسرطان الفم.
 
وفيما يلي 4 أعراض يجب الانتباه إليها:
 
تقرحات غير قابلة للشفاء
 
   
القروح  يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الفم، إنها شائعة ولا ينبغي أن تكون مصدر قلق إذا شفيت بسرعة.
   
وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يجب فحص القرحات التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، أو تنمو مرة أخرى بشكل أكبر أو بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق.
 
وقال الدكتور مايكل هو، استشاري سرطان الوجه والرقبة والفم في جامعة ليدزهو: "العلامة الأكثر شيوعاً لسرطان الفم هي القرحة المستمرة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.
 
 
تورم أو كتل
 
يمكن أن تكون التورمات والكتل غير المبررة حول الفم أو الفك علامة على الإصابة بالسرطان.
   
وفي حالات أقل شيوعا، يمكن أن تظهر كتل سرطانية على الغدد اللعابية واللوزتين ويمكن أن تظهر أيضا على شكل سماكة في الفم أو على الشفة.
   
يحث الدكتور هو أي شخص يلاحظ هذه الأعراض على زيارة طبيب الأسنان أو الطبيب العام، الذي قد يحيله لإجراء تقييمات عاجلة.
 
بقع حمراء أو بيضاء
 يمكن أن تظهر التغيرات السرطانية في الفم على شكل بقع حمراء أو بيضاء.
يجب تقييم البقع البيضاء من قبل الطبيب، حيث إنها يمكن أن تظهر بسبب وجود عدوى فطرية.
 
الخدر
 
يمكن أن يكون الخدر حول الفم أو اللسان علامة تحذيرية لسرطان الفم.
 
ويقول الخبراء إن هذا الوخز والخدر يمكن أن يحدث لأن الخلايا السرطانية تسبب تلف الأوعية الدموية العصبية في الفم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   