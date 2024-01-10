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ما هي أضرار مكونات الجبن المعالج حراريا؟

10
JANUARY
2024
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أوضحت الدكتورة الكساندرا رازارينوفا خبيرة التغذية الروسية، سبب كون الجبن المعالج حراريا أكثر ضررا من الجبن العادي، لذلك يجب تناوله بكميات محدودة.
 
وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن الجبن المعالج حراريا مناسب للاستخدام كمكون لإعداد أطباق متنوعة. ولكنه يحتوي على العديد من المكونات غير الطبيعية، لذلك هو أقل فائدة للصحة من الجبن العادي.
 
وتقول: "يتميز الجبن المعالج حراريا بقوام أكثر ليونة وأكثر مرونة من الجبن الطبيعي، كما أنه من السهل استخدامه كحشوة للسندويشات، وفي تحضير الصلصات والأطباق الأخرى، إلا أن الجبن العادي يصنع من الحليب، والجبن المعالج يصنع من الجبن الطبيعي. الجبن المعالج هو منتج منخفض الفائدة. يمنح هذا الجبن في أثناء عمليات الإنتاج نسيجا وطعما خاصا من خلال إضافات مختلفة ليست مفيدة دائما- المستحلبات والأصباغ والنكهات ومحسنات النكهة والمثبتات والمواد الحافظة. في كثير من الأحيان تستخدم الدهون المتحولة في إنتاجه".
 
وتضيف: "بسبب كثرة المواد المضافة، يحتوي الجبن المعالج على المزيد من الملح والدهون والمواد الحافظة مقارنة بالجبن العادي. وتناوله بانتظام يؤثر سلبا في الصحة. كما أن احتواء النظام الغذائي على كميات كبيرة من الجبن المعالج يمكن أن تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، والسمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.ويمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص".
روسيا اليوم
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