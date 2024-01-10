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تنتشر بين منتجات صحية بالسوبرماركت.. دراسة تحذر من مواد خطرة

10
JANUARY
2024
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العديد منا يشتري منتجات عضوية معتبراً أنها صحية أكثر، وتجنبه ضرر المواد المغلفة بمادة البلاستيك، إلا أن بحثاً جديداً كشف ما لم يكن في الحسبان، مبيناً أن بعض تلك المنتجات قد تحتوي على مواد خطرة مثل البيسفينول أو ما يعرف اختصاراً بـ "BPA" والفثالات.
 
فقد كشف بحث جديد صادر عن Consumer Reports، أن الفثالات والبيسفينول، وهما مادتان كيميائيتان مرتبطتان بمخاطر صحية مختلفة مثل مرض السكري واضطراب الهرمونات، منتشرتان على نطاق واسع بين المواد الغذائية الأساسية والعضوية والوجبات السريعة في السوبرماركت، بغض النظر عن عبواتها ومكوناتها.
 
ووجد الباحثون أن 99% من محلات السوبر ماركت والأطعمة السريعة التي اختبروها تحتوي على الفثالات، المعروفة أيضاً باسم الملدنات، وهي مواد كيميائية تضاف إلى البلاستيك لجعله أكثر مرونة، بحسب تقرير نشره موقع "سي بي سي نيوز".
 
بالإضافة إلى ذلك، احتوت 79% من عينات الأغذية على مادة البيسفينول (BPA)، وهي مادة كيميائية صناعية تستخدم في صناعة البلاستيك، ومركبات البيسفينول الأخرى.
 
ومن بين الأطعمة التي تم اختبارها في السوبرماركت على سبيل المثال، نوع من الجبن العضوي من العلامة التجارية "Ravioli" حيث احتوى على أكبر عدد من الفثالات بمعدل 53.579 لكل نانوغرام.
 
كذلك أثبتت المستويات الكيميائية الموجودة في تلك الأطعمة المعبأة مسبقاً أنها أعلى بكثير حتى من تلك الموجودة في العديد من عناصر الوجبات السريعة.
 
ارتفاع الضغط والسكري
يشار إلى أنه في العديد من الدراسات، تم ربط الفثالات بالاضطرابات الإنجابية وتشوهات الأعضاء التناسلية، حسبما ذكر المجلس الوطني للبحوث في تقرير عام 2008.
 
وتربط الأبحاث التي أجريت على مادة BPA المادة الكيميائية بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لمايو كلينك.
 
 
وفي عام 2023، رفضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التماساً يدعو إلى حظر استخدام الفثالات في تغليف المواد الغذائية وتصنيع الأغذية.
 
وتوجد لوائح قليلة تقيد استخدام الفثالات، ويعتبر العديد من الخبراء أن الحدود الحالية للبيسفينول (BPA) وبعض الفثالات الأخرى عفا عليها الزمن.
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