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ليس الشاي أو القهوة.. مشروب يدمر أسنانك أكثر

9
JANUARY
2024
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 من أجل الحفاظ على أسنانك لامعة، يجب أن تفكر مليا فيما تأكله وتشربه، وعلى الرغم من إلقاء اللوم في كثير من الأحيان على الشاي والقهوة، فهناك مشروبات أخرى تدمر الأسنان وتسهم في تصبغها بشكل أكبر.
 
طبيب الأسنان خالد قاسم قال إن الماء بالليمون مثلا على الرغم من خصائصه الرائعة فيما يخص تأخير الشيخوخة ودعم المناعة إلا أنه يؤدي إلى تضرر الأسنان بشكل خطير.
 
وأضاف: "يجب توخي الحذر الشديد عند شرب الماء بالليمون، والذي على الرغم من كونه منعشا، إلا أنه شديد الحموضة ويؤدي إلى تآكل مينا الأسنان".
 
وجد تقرير طبي صدر عام 2019، أن ماء الليمون يمكن أن يكون له خصائص مضادة للشيخوخة، ويساعد في تعزيز ميكروبيوم الأمعاء وبالتالي تحسين عملية الهضم، وهذا ما يبرر إقبال الناس على الانتظام في تناوله.
 
وقال قاسم: "عصير الليمون حمضي للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، مما يجعل أسنانك عرضة لأمراض اللثة والتسوس مع مرور الوقت، إذا ظهرت أي علامات لتقرحات الفم، فتجنبه تماما، لأن الحموضة يمكن أن تسبب تهيجا والتهابا".
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