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أعراض هضمية تساعد في تشخيص سرطان يصيب النساء

8
JANUARY
2024
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يعتبر سرطان المبيض شائعا عند النساء فوق سن الأربعين، وبالإضافة إلى أعراضه المعروفة قال الخبراء إن هناك عرضين مرتبطين بالجهاز الهضمي يمكن أن يكونا إشارة خفية على الإصابة.
 
وبحسب الخبراء، هناك مجموعة من الأعراض المهمة التي يجب الانتباه إليها مثل صعوبة تناول الطعام والشبع بسرعة والتي قد تكون علامات على الإصابة بسرطان المبيض.
 
كما يجب على النساء مراقبة حجم البطن ووجود ألم مستمر في منطقة الحوض، فهي أيضا علامات قد تساعد على الكشف المبكر.
 
وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أنه قد يكون من الصعب تشخيص سرطان المبيض مبكرا، لأن الأعراض تتقاطع مع حالات شائعة أخرى، مثل متلازمة القولون العصبي والدورة الشهرية.
 
ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:
 
ألم في الظهر
 
الحاجة إلى التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد.
 
ولم تتضح بعد أسباب الإصابة بسرطان المِبيَض، رغم أن الأطباء قد حددوا عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض.
 
تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان المبيض ما يلي:
 
التقدم في العمر.
 
زيادة الوزن أو السمنة.
 
سجل مرضي عائلي يشير إلى الإصابة بسرطان المبيض.
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